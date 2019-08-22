2019-08-22T15:13:29+03:00
Общество

В Новосибирске стартовал автопробег в честь Дня российского флага

Самому младшему участнику пробега всего 4 годика
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В Новосибирске отметили День российского флага.В Новосибирске отметили День российского флага.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске отметили День российского флага, центральным событием праздника стал автопробег, который начался на площади К. Маркса. Маршрут рассчитан на четыре дня с пятью остановками в населенных пунктах. Всего участники проедут 1130 километров, главный символ страны - триколор - провезут по шести районам Новосибирской области. Путь выглядит так: Новосибирск - Ордынское - Кочки - Карасук - Баган - Купино - Татарск - Чаны - Новосибирск.

- Сегодня замечательное событие: в этом году российскому триколору исполняется 350 лет, - рассказала КП-Новосибирск Анна Данилевская, директор областного Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов. - Всего в этом году пройдут около тысячи патриотических мероприятий по всей Новосибирской области. Это и тематические выставки, и флешмобы, и мероприятия с участием ветеранских организаций, встречи, беседы. И сегодня здесь, на площади К. Маркса, состоялось значимое событие - старт автопробега. Наша задача - еще раз привлечь внимание жителей Новосибирской области к этому замечательному празднику. Пользуясь случаем, я еще раз поздравляю всех с Днем флага!

Праздник пришли отметить, как взрослые, так и дети. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Праздник пришли отметить, как взрослые, так и дети.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В автопробеге участвуют восемь внедорожников, в двух из них находятся творческие коллективы, на остановках они устроят концерт для местных жителей. Вот и на старте 20 девушек из краснообского хореографического ансамбля выступили с танцевальной композицией в честь Дня российского флага.

- Мы показываем, что гордимся своей страной. Я считаю, участие в таких мероприятиях поможет вырастить достойное патриотичное поколение, - отметила директор дома творчества «Мастер» Новосибирского района Юлия Колдина.

Плюшевый участник автопробега. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Плюшевый участник автопробега.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Некоторые участники отнеслись к пробегу как к семейному - взяли с собой родных. Например, семья Тимофеевых отправилась в путь с дочерьми. Самой младшей, Таисии, всего 4 годика. Во время торжественного мероприятия малышку назвали самой юной участницей автопробега.

- Брать или не брать младшую дочь с собой - такой вопрос даже не возник. Ответ был очевиден сразу. Мы и раньше ездили все вместе в Горный Алтай, - объяснила корреспонденту КП-Новосибирск мама девочки - Нелли Тимофеева. - С собой в дорогу в этот раз взяли самое необходимое: теплые вещи и обувь, рюкзаки, палатки, чайники. Обязательно установили детское кресло.

Подготовка к автопробегу велась кропотливо. Организаторы проверили надежность техники, подготовили набор инструментов на случай форс-мажоров, а также тревожные чемоданчики с медикаментами.

- По трассе мы планируем идти со скоростью примерно 80 - 100 км/ч, но, учитывая, что мы маневрируем и притормаживаем, средняя скорость движения будет около 50 - 60 км/ч, - поделились с КП-Новосибирск участники забега.

Байкеры готовятся к заезду. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Байкеры готовятся к заезду.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Помимо автомобилей в колонну вошли и мотоциклы. Однако весь маршрут «железные кони» не пройдут - они проводили колонну до Ордынского шоссе и вернулись назад.

- У меня мотоцикл Kawasaki. Сопровождение колонны для меня - это проявление патриотизма. Я узнал об этом мероприятии из новостей и решил поучаствовать, - говорит КП-Новосибирск сопровождающий пробега Виталий.

Перед стартом к участникам обратился с речью первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Пожелал хорошей дороги и, конечно, поздравил с праздником:

- 350 лет российскому флагу - это наша история, история великих побед и свершений, - подчеркнул депутат. - Российский флаг - это прежде всего лицо нашей Родины, и такое трепетное отношение людей к символу государства говорит о том, что у нас с вами большое будущее. Автопробег - замечательная акция, во многих районах состоятся встречи, митинги, дискуссии, исторические экскурсы в прошлое. Если все мероприятия проводить на таком уровне, то мы сможем воспитать граждан именно в духе патриотизма, что в настоящий момент просто необходимо.

- Вся история нашей России - это непрерывная череда подвигов, совершенных теми людьми, которые верили и служили нашей Родине, - обратился к собравшимся и Юрий Семенов, главный федеральный инспектор по Новосибирской области. - Всех этих граждан отличали любовь к своей Родине, верность, чистота, отвага, что и выражено на российском триколоре белым, синим и красным цветами. Пронесите же флаг по всей области, по всему маршруту. Несите его с честью и достоинством!

Как в Новосибирске отметили День флага - смотрите ФОТОГАЛЕРЕЮ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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