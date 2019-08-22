Найти друга, сделать предложение: Tele2 поддержит любого

Служба поддержки Tele2 работает по номеру 611, также клиенты мобильного оператора могут задать свой вопрос в чате на сайте компании, в официальном аккаунте бренда в социальных сетях и даже в Viber. Кроме привычных вопросов о новых услугах, смене тарифа и роуминге, абоненты обращаются с нестандартными, а порой личными проблемами. Сопереживание и умение быть на одной волне с клиентом - те правила, которых придерживается команда мобильного оператора. Вам не откажут, выслушают и постараются помочь в любой ситуации. Не верите? Вот вам доказательство - подборка настоящих - забавных и трогательных - историй, которыми поделились сотрудники контактного центра Tele2.

101 роза за сослуживца

Абонент из Новосибирска Артем обратился к оператору со стандартным вопросом. Разобравшись с ним и узнав, что колл-центр находится в Челябинске, мужчина обрадовался. Его друг-сослуживец тоже живет в этом городе, только вот связь с ним утеряна. Продолжение в переписке…

Владимир Ильич ответил, он с ходу назвал нужную часть, признался, что Артема знает и давненько его не слышал. Друзья созвонились тут же и пригласили оператора на свою встречу однополчан на площадь Революции. На ней и вручили отзывчивой и смекалистой девушке 101 розу.

.

Любопытно, что в Tele2 отдел дистанционного обслуживания называется службой личной поддержки. Название наиболее полно отражает принципы работы с клиентами. Оператор этой службы не только решает возникшие проблемы, но и делает этот процесс простым и приятным для абонента.

Жена с ребенком одна на вокзале…

В другой истории оператор контактного центра Tele2 оказался настолько чутким к чужой проблеме, что лично материально поучаствовал в ее решении. Мужчина позвонил на номер 611, спросил, почему так долго не пополняется баланс мобильного телефона - он лично перевел деньги через мультикассу на номер жены несколько часов назад. Вопрос чрезвычайной важности - жена абонента с ребенком находится в чужом городе на вокзале. Обратиться не к кому, наличных нет, купить билет просто невозможно. Куда идти, что делать?

Оператор Ольга объяснила, что деньги могут прийти и через несколько дней. Но отстраниться от ситуации девушка не смогла. После окончания рабочей смены Оля поехала на вокзал, нашла женщину с ребенком и купила им билеты домой. Конечно, этого не было в инструкции оператора.

Помогите сделать предложение

Спрятать кольцо в пирожном, написать под окном: «Выходи за меня», отправиться в путешествие на воздушном шаре - эти трюки уже нельзя назвать оригинальными, они стары, как интернет. Абонент Сергей решил задачку с предложением по-другому. И выиграл заветное «Согласна». В помощники он взял оператора Tele2.

.

Отклик от невесты пришел незамедлительно. Сердце возлюбленной растаяло, оценив финт кавалера. И жили они долго и счастливо.

В службе личной поддержки отказались от шаблонного общения и забыли слово «скрипт» - операторы не говорят заученные фразы по сценарию. В результате с абонентом строится живой диалог, что позволяет найти индивидуальный подход и пойти навстречу клиенту в том случае, когда другие откажут по инструкции. Еще один интересный факт: операторы контактных центров Tele2 не переключают абонентов на других специалистов, а решают любой вопрос самостоятельно.

Операция «вернуть из черного списка»

Еще одна лавстори со счастливым концом также была зафиксирована сотрудниками горячей линии. На номер 611 позвонил молодой человек Владимир. Он с ходу начал рассказывать девушке о черном списке, в который попал, и о том, что не знает, как из него выбраться.

- Вера Алексеевна, это компания Теlе2. Владимир Евгеньевич приносит вам свои извинения и просит его разблокировать. Простите его, он хороший! Разблокируйте его, хорошо?

- Ну, раз уж он очень просит - прощу и разблокирую.

Сердце девушки от такого теплого звонка растаяло, и она разблокировала контакт.

Когда родился Пушкин?

Порой операторам горячей линии приходится помогать людям в самой ответственной ситуации. Никогда не знаешь, кто и откуда тебе звонит или пишет. Этот случай произошел весной в разгар сессии. На горячую линию поступил звонок из аудитории вуза. Парень с гарнитурой в ушах диктовал оператору вопрос из билета - зачет был жизненно необходим. Позвонить другу не удалось, каким-то образом пальцы набрали короткий номер.

Оператор не растерялся: «6 июня 1799 года, Москва».

Помог клиенту - плюсик в карму.

.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Очень часто операторам контактного центра Tele2 приходится решать чисто человеческие проблемы абонентов. На профессиональном языке такая отзывчивость называется эмпатией. Операторы контактного центра помогают выйти из леса заблудившимся грибникам, выручают на трассе зимой водителей, у которых закончились средства на счете телефона, даже подсказывают кулинарные рецепты, если слышат такую просьбу. Широкие полномочия дают возможность каждому из сотрудников проявить свои креативные идеи в решении проблем абонентов, чтобы сделать это здесь и сейчас. Это повышает уровень удовлетворенности своей работой. В итоге оператор уходит с рабочего места не раздраженным бесконечным потоком жалоб, а гордым и довольным - он сумел помочь людям. И люди это чувствуют: более 95% клиентов, обратившихся к нам с каким-то затруднением, остались довольны сервисом.