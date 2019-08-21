«Мы боялись пошевелиться»: сибирячка рассказала, как провела несколько часов под рухнувшей крышей

Жительница Новосибирска Инна Василенко, на квартиру которой рухнула крыша, рассказала о пережитом шоке. Напомним, в ночь на 21 августа в доме №20 по адресу 2-я улица Шевцовой, обвалилась кровля. Балки и штукатурка завалили комнату в квартире №9 на верхнем этаже. Ее не так давно купила Инна, заселилась туда вместе с сыном-школьником. Женщина рассуждала, что дом хоть и старый, но раз попадает под программу капремонта, простоит еще долго.

Дома на 2-ой улице Шевцовой требуют капитального ремонта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Предпосылки, что ремонт идет с нарушениями и что-то произойдет, были еще вечером, 19 августа, - рассказала КП-Новосибирск Инна. - В наш натяжной потолок стал падать строительный мусор. Он его выдержал, но деформировался. 20 августа я вызвала комиссию все это зафиксировать. Они приехали, обязали подрядчика сделать мне ремонт потолка.

Но в итоге ремонтировать придется все. В ночь на 21 августа крыша рухнула на квартиру, где спали люди. Слава богу, мама и сын остались живы.

Теперь Инне с Владом нужно куда-то переезжать на время ремонта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В 2:40 где-то все и случилось. Услышала страшный треск и звук падающих камней, как будто в горах. Нас сыном забаррикадировало в спальне. Несколько часов я была в шоке и не понимала, что нужно делать, куда звонить. Сын был очень напуган, - рассказала КП-Новосибирск Инна.

Несколько часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы вызволить Инну с 14-летним сыном из собственной же квартиры через крышу.

- Полицейские к нам стучали, просили ключ скинуть, чтобы попасть внутрь. Я чисто физически не могла это сделать. Он находился в коридоре, который завалило. Мы сидели с сыном в спальне и боялись, что здесь на нас тоже свалится эта крыша, - говорит женщина.

Сегодня весь день рабочие убирают последствия обрушения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корреспондент КП-Новосибирск связался с компанией «ГГС-Термо», именно они как подрядчика делали капремонт, меняли кровлю. Но директор компании отказался давать какие-либо комментарии, сославшись на то, что сейчас занят. Комментарии от фирмы ждут не только журналисты, но и следователи, там уже начали проверку, возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Проверку проводит и прокуратура:

- Прокуратура оценит принимаемые органами местного самоуправления города, контролирующими органами, а также подрядчиком меры в целях обеспечения безопасности жителей, - заявили там.

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