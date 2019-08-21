Смерть близкого человека: как пережить?

Близкий человек покидает нас, мы понимаем, что больше никогда его не увидим. Наша реакция - слезы и скорбь, а кто-то впадает в депрессию. Потеря любимых - сильный стресс, тягостное состояние, которое поглощает целиком и полностью. Мы боимся смерти, притом что с самого рождения знаем: рано или поздно это коснется и нас. Отец Андрей учит правильно принимать самое страшное в нашей жизни. Он утверждает, что к смерти надо готовиться всю жизнь, а не ждать, пока грянет гром среди ясного неба.

В нашем совместном с Новосибирской митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы рассматриваем вопросы житейские, семейные, христианские - те, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727197" frameborder="0"></iframe> Как пережить смерть близкого человека.предоставлено рекламодателем

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».