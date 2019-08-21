Цементному заводу Искитима исполнилось 85 лет

Мероприятие, прошедшее в городском Доме культуры «Молодость», объединило работников и ветеранов производства, представителей органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-партнеров компании.

От имени полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло юбиляров поздравил начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления аппарата полпредства Василий Соколов. Он отметил, что «Искитимцемент» - это бренд, который известен строителям не только нашего региона, но и всей Сибири.

- Надежность и долговечность зданий, построенных с использованием искитимского цемента, - лучшее подтверждение высокого качества продукции. Значит, спрос остается высоким, предприятие будет и впредь обеспечено заказами, а цементники - работой, - сказал Василий Соколов.

Соколов В. Н. вручает Скакуну В. П. Благодарственное письмо.

Член комитета технического развития АО «Искитимцемент», исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин зачитал праздничное обращение председателя совета директоров Олега Шарыкина к коллективу.

- Цементный завод Искитима по праву считается одним из символов промышленной мощи Сибири, - отмечается в телеграмме. - Обеспечивая стабильно высокое качество выпускаемых материалов и достойный уровень сервиса, «Искитимцемент» входит в число лидеров отрасли, с гордостью носит имя завода, строящего города. Убежден, так будет и дальше: уникальный опыт, накопленный ветеранами, помогает сегодняшним заводчанам совершенствовать технологию производства, модернизировать оборудование, внедрять современные технологии.

На праздник приглашены ветераны производства.

К поздравлениям также присоединились заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, депутат Законодательного собрания региона Анатолий Григорьев, глава города Искитима Сергей Завражин и другие.

Семка С. Н. вручает благодарственное письмо Законодательного собрания.

В честь 85-летия со дня ввода в эксплуатацию Чернореченского цементного завода заслуженные награды получили ветераны производства, лучшие работники АО «Искитимцемент» и дочерних компаний - ЗАО «Чернореченский карьер», ООО «ЦТД Искитимцемент». Труд цементников отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами полномочного представителя Президента РФ в СФО, губернатора Новосибирской области, Законодательного собрания и министерства строительства региона, Ассоциации строителей России, главы города Искитима и Федерации профсоюзов Новосибирской области, а также наградами предприятия. Одному сотруднику вручен отраслевой знак «За особый вклад в развитие цементной промышленности», имена 25 передовиков занесены на заводскую Доску почета, 10 человек удостоены звания «Ветеран АО «Искитимцемент». Общественное признание за добросовестный труд и верность профессии, а также денежное вознаграждение получили более 140 работников.

Шепталин С. В. вручает почетную грамоту Ассоциации строителей России.

В ходе торжества состоялось чествование победителей и призеров традиционной заводской спартакиады. По итогам сезона 2018/19 года абсолютным чемпионом стала сборная заводоуправления, удерживающая пальму первенства седьмой год подряд, серебро досталось представителям «Автогаража», бронза - команде цеха «Погрузка». Самых ярких и активных спортсменов поощрили в индивидуальных номинациях: лучшим футболистом признан Дмитрий Козловский, лучшим стритболистом - Евгений Рыбкин, лучшим волейболистом - Илья Алферов, лучшим теннисистом - Сергей Готра. В номинации «Самый молодой спортсмен» победил Иван Радюков, «Самый опытный спортсмен» - Павел Оденцев.

Руководители завода разных лет - почетные гости праздника.

В юбилейном году АО «Искитимцемент» организовало и провело не только спортивно-развлекательные, но и культурно-просветительские мероприятия для работников и их семей, например, конкурс патриотической песни и художественного слова, конкурс стенгазет среди отделов и цехов, выставку архивных фотографий цемзавода от 1930-х годов до наших дней, конкурс детских рисунков «Завод вчера, сегодня, в будущем», мастер-класс по граффити, экскурсию на производственную площадку для ветеранов и детей работников.

Подготовили цементники сюрпризы и для горожан. Так, на автобусной остановке «Цемзавод» установили новый павильон, украшенный фотографиями предприятия, а на центральных улицах Искитима - шесть мусорных контейнеров. Кроме того, совместно с городским историко-художественным музеем в честь юбилея компании были проведены краеведческая викторина и выставка, тематические мероприятия в библиотеках города. И конечно же, следуя многолетней традиции, предприятие выделило средства на организацию фейерверка, праздничные огни которого озарили небо над Искитимом в День города, 10 августа.