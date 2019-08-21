Шагом марш на выход! Минобороны указало бывшим военным на дверь

Ситуация, противоречащая здравому смыслу, сложилась в военном городке в поселке Гвардейском, что находится в Пашино. Более 150 семей могут остаться без крыши над головой. Мужчины когда-то отслужили в армии и уже спокойно почивали на гражданке. Проблемы начались несколько лет назад, когда закрытый военный городок открыли, а Министерство обороны начало наводить порядок в документах. В ведомстве вдруг обнаружили: служебные квартиры заняты. Теперь Минобороны утверждает: люди проживают там незаконно. Сегодня большинство бывших военнослужащих уже пенсионеры. У них это единственное жилье, многие годы люди считали его своим. Пожилые сибиряки уже не могут себе позволить купить квартиру на условиях ипотеки или арендовать. Тем не менее суд встал на сторону Минобороны. «КП» - Новосибирск» побывала в Гвардейском и застала визит приставов в квартиру Цветковых - семью попытались силой выгнать из дома. Такая же участь ждет и остальных людей из списка. Они уже пакуют чемоданы: люди уверены, что бороться с системой бесполезно.

Приставам и представителям Минобороны пока не удалось выселить семью Юрия Цветкова.

«Заслужебили» с жильцами

Семья Цветковых - одна из многих, кто попал под «репрессию» Минобороны. Чтобы понять, почему люди оказались на грани выселения, нужно вернуться в 1990-е. Это только одна из историй.

Итак, поселок Гвардейский, улица Лейтенанта Амосова, 62, квартира 81. Здесь живет бывший военный Юрий Цветков со своей семьей: жена - инвалид, попала в аварию, работать не может из-за травм, дочке 12 лет, учится в школе. В последнее время учителя бьют тревогу: с ребенком что-то происходит, на уроки девочка приходит в угнетенном состоянии. Психолог уверена: на ребенка влияют переживания взрослых. Как на пороховой бочке Цветковы живут уже два года. О том, что их выселяют, узнали случайно: пошли приватизировать квартиру, а юрист сообщила, что уже вынесено решение суда покинуть помещение. Все заседания проходили без участия жильцов. Два года юрист Нина Шатохина пыталась отстоять интересы семьи. Но с минуты на минуту во двор нагрянут приставы, чтобы забрать квартиру. Пока ждем делегацию, Юрий Цветков скупо перечисляет факты. Мужчина старательно сдерживает эмоции.

- В Новосибирск я приехал в 1986 году молодым пацаном, мне было 19 лет. Вскоре у меня родился первый ребенок. Тогда мы жили в этом же доме, только в коммуналке, и жена попросила командира выделить отдельную квартиру. Нам дали жилье на общих основаниях, тогда оно не было служебным. Мы прожили здесь почти год, как меня вызвали в часть и сообщили, что квартиру «заслужебили». Позже вручили ордер с красной полосой. Мы - люди служивые, нам сказали бумаги подписать - мы и подписали. Никто ведь не знал тогда, чем это обернется, - вспоминает Юрий Цветков.

Потом юристы скажут, что закон был нарушен, и этот факт станет бомбой замедленного действия. «Служебить» должны были пустую квартиру, а не с жильцами.

Если в Москве не обратят внимания на людей, их выселят.

Сам Юрий Цветков родился на Украине, в деревушке рядом с городом Вознесенском. Оттуда его и призывали в армию. Служил сначала в Крыму, недалеко от Джанкоя, потом ракетную часть перебросили в Чехословакию. После Цветков приедет в Новосибирск: в Гвардейском тогда стояла маленькая воинская часть. Перед поездкой Цветкову присвоили звание прапорщика. По словам юристов, закон было нарушен и в этом случае. Прежде чем получить звание, мужчина должен был отучиться в школе прапорщиков от 6 до 12 месяцев (этот период идет в военный стаж). Юрию Цветкову даже дали направление, но учебу он не проходил: сразу поехал в часть. Позже окажется, что Цветков не имеет права на военные привилегии и жилье, потому что до выслуги лет ему как раз не хватит нескольких месяцев.

- В армии я отслужил 9 лет и 8 месяцев, а надо - минимум 10 лет. У меня закончился контракт, и я, еще немного поработав водителем, ушел служить в МВД. Там проработал более 10 лет и ушел на пенсию в звании капитана. Мне было 28 лет. Естественно, я бы подписал контракт еще на три года, если бы знал, что из-за нехватки выслуги, меня выгонят из дома. Когда я уже отслужил в МВД и уволился на пенсию, мне было 40 лет. До 45 лет я еще мог идти служить по контракту, а сейчас мне уже 54 года, и меня уже ни на какую службу по контракту не берут, - сетует Цветков.

Однако в воинской части мужчине никто ничего не сказал. И Цветковы спокойно жили в той самой квартире 30 лет.

30 лет в «чужой» квартире

Сейчас к проблеме также подключилась Елена Данилова, юрист Клуба избирателей депутата Вячеслава Илюхина: именно сюда обратились все семьи, над которыми нависла угроза выселения.

- В каждой ситуации свои нюансы, мы будем разбираться. Конкретно в отношении Цветкова нарушения таковы: военнослужащий не отучился в школе прапорщиков перед тем как получить звание, и этого временного отрезка не хватило для выслуги лет, а главное - непонятно, каков все-таки статус квартиры, в которой он проживает. Изначально жилье Цветкову дали на общих основаниях, впоследствии он мог его приватизировать, и помещение стало бы его собственностью. А служебную квартиру приватизировать нельзя - ее необходимо освободить, когда заканчивается срок службы. Прошло 30 лет. Опомнились, что называется... Если бы людям своевременно сообщили о последствиях, они могли бы принять меры и не оказаться сейчас в сложной ситуации, - отмечает Елена Данилова.

В итоге в пятницу, 16 августа, во дворе дома Цветковых появились приставы и представитель Минобороны с твердым намерением выселить семью.

Бывший военный Юрий Цветков не смог сдержать слез, когда приставы дали отсрочку.

Юрист Елена Данилова попыталась мирно договориться с представителем Минобороны о том, чтобы людям дали отсрочку, ведь на кону благополучие более чем 150 семей. Представитель Минобороны отказался от какого-либо общения, спрятался от фотокамеры журналиста.

Елена Данилова заявила, что выселение будет незаконным: по документам Цветковых не имели права выселить до 16 августа включительно. Причем приставы знали о том, что юрист предъявит этот аргумент: накануне Елена Данилова уже пыталась договориться с ними об отсрочке.

«Дайте людям дослужить»

- Можно ли говорить о том, что в данном случае приставы действовали нагло? - поинтересовались корреспонденты «КП» - Новосибирск».

- Если бы мы не делали акцент на дате, то Цветкова незаконно выселили бы, - считает Елена Данилова. - Нам удалось выиграть 10 дней для того, чтобы выстроить линию защиты Цветкова и всех остальных семей. Мы хотели бы обратить внимание Минобороны на ситуацию в целом. Если до 30 августа в Москве не остановят процесс по выселению сибиряков, то Цветков отправится на улицу, и никто уже не поможет. Правильнее всего было бы оценить каждый случай и дать возможность дослужить тем, у кого не хватает стажа.

О своей проблеме люди говорили на встрече с Данияром Сафиуллиным.

- Мы загнаны в угол и ищем любые способы и выходы, - говорят сибиряки.

Вячеслав Илюхин со своей стороны пытается не допустить выселения людей.

В свою очередь депутат Вячеслав Илюхин в общении с «КП» - Новосибирск» заявил, что нельзя обезличивать тех, кто отдал многие годы службе в армии, отстаивая интересы страны:

- Вместо того, чтобы защищать своих, Министерство обороны с ними воюет. На мой взгляд, подобная ситуация недопустима. Мы уверены, что закон был нарушен. А если закон противоречит здравому смыслу и он направлен против людей, - это плохой закон, и его нужно менять. Люди станут бомжами по вине Минобороны…

По мнению депутата, ведомство должно не отсекать проблему, а разобраться в ней. Необходимо найти решение для каждого конкретного случая.

Уже известно, что свой запрос в Минобороны направит лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев.