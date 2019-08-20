2019-08-20T08:12:54+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при участии Банка России и НСПК, провел деловой завтрак для банков-партнеров, на котором представил комплексное решение по подключению банков к Системе быстрых платежей (СБП)
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Тематика мероприятия затрагивала широкий круг вопросов, связанных с развитием Системы быстрых платежей в России.Тематика мероприятия затрагивала широкий круг вопросов, связанных с развитием Системы быстрых платежей в России.
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Участниками мероприятия стали представители более 20 банков, которым УРАЛСИБ оказывает процессинговые и расчетные услуги.

Тематика мероприятия затрагивала широкий круг вопросов, связанных с развитием Системы быстрых платежей в России: законодательные инициативы вступления банков в СБП, преимущества и возможности системы, договорное взаимодействие участников в организации расчетов, порядок проведения тестирования операций. Об этих и других актуальных вопросах взаимодействия с СБП рассказали представители Банка России и НСПК.

Вице-президент, начальник управления по работе с банками-партнерами Банка УРАЛСИБ Игорь Демчев анонсировал предложение Банка по подключению к Системе быстрых платежей. Новый продукт представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП), которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В, при этом избежав интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

- Текущие предложения на рынке требуют работы по интеграции на стороне подключающегося банка, в частности - по организации и дальнейшей поддержке взаимодействия с учетной системой и ДБО, что оборачивается весомыми финансовыми и временными затратами, - отметил Игорь Демчев. - Подход, который предлагает УРАЛСИБ - полный отказ от дополнительной on-line интеграции, что позволяет зафиксировать стоимость и сроки подключения для банка-партнера. Также предлагаемое решение равноприменимо и для банков с собственным карточным процессингом или использущих процессинги на аутсорсинге.

По оценкам экспертов Банка, стоимость подключения и ежемесячного обслуживания готового пакетного решения будет значительно ниже рынка, а сроки подключения не превысят 2 месяцев, включая оформление договорных отношений.

Банк УРАЛСИБ на протяжении двух десятилетий является одним из крупнейших банков-спонсоров в международных платежных системах для банков, занимающихся эмиссией и эквайрингом платежных карт. На сегодняшний день УРАЛСИБ обслуживает банки-партнеры на собственном процессинге и трех сторонних процессинговых площадках.

НАША СПРАВКА:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 534 банкомата, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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