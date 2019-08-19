2019-08-19T13:28:49+03:00
Общество

Хоть в блогеры, хоть в космонавты

Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» приготовил к началу нового учебного года многодневную познавательную программу для учеников и их родителей
Поделиться:
ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».
Изменить размер текста:

На протяжении трех недель каждые выходные в ТРЦ «Галерея Новосибирск» будут проходить мероприятия, превращающие покупки в научно-технологический квест.

В минувшие выходные завершилась программа «Новый космос»: любой из юных гостей мог примерить скафандр, шлем и сфотографироваться в костюме настоящего космонавта, а также попробовать бортовое питание орбитальных экипажей.

«Новая робототехника» - девиз мастер-классов, которые пройдут 24 и 25 августа на четвертом этаже торгово-развлекательного центра с 12.00 до 17.00. В игровом формате дети с помощью мастера узнают интересные факты о роботах, а затем приступят к сборке своего аппарата, запрограммируют его на компьютере, и электронный питомец начнет двигаться и издавать звуки, выполняя команды. Кроме этого, ребятам предложат поиграть в робохоккей, пострелять в роботире и даже посоревноваться в робосумо. Юных посетителей ТРЦ «Галерея Новосибирск» ждет выставка роботов: их можно будет посмотреть, потрогать и пофотографировать.

31 августа и 1 сентября (также с 12.00 до 17.00 на четвертом этаже) под девизом «Новые хобби» пройдут мастер-классы популярных блогеров и диджеев. Сначала подросткам расскажут, как открыть и вести свой собственный блог, делать необычные селфи, подмечать интересные моменты в жизни и показывать их своим подписчикам. Затем DJ поделится секретами своей профессии и даст желающим возможность поработать за пультом и попробовать замиксовать собственный авторский сет.

Кроме этого, в ТРЦ «Галерея Новосибирск» в специальной зоне дети смогут поиграть, а также посмотреть мультфильмы или познавательные программы.

Дети пристроены. Остается вопрос: куда деть родителей? Ответ прост! ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».

Как это сделать? Очень просто. Собирайтесь в школу, совершайте покупки, а за каждый чек на сумму от 2000 рублей получайте гарантированный подарок.

Подробности здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Моногорода 2024: нацпроекты": разрабатывая стратегию будущего
В Новокузнецке состоялась стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты». Обсудить участие своих территорий в реализации национальных проектов собрались 250 делегатов из 46 моногородов со всей России
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Наука для здоровья: Что и сколько нужно есть, чтобы стать долгожителем
О последних научных данных и рекомендациях для повседневной жизни мы поговорили с врачом-диетологом Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальей Пугачевой
Новости 24
«Врачи приехали спустя два часа»: сибирячка несколько раз не могла дозвониться в «Скорую помощь»
В новосибирском институте прошла викторина, где любой желающий мог предположить, сколько чашек кофе смертельны для человека и откуда берется похмелье
Из "Двора образцового содержания" в Академгородке украли цветочные горшки
«Вы проявляете агрессию»: охрана одного из новосибирских клубов выставила посетителя за дверь
«А одежду-то отдали?»: православные активисты попросили новосибирца снять футболку с карикатурой на святого
Чтобы проснулся и увидел маму: мальчику, которого укусил клещ, собирают деньги
По горячим следам: следователи взялись за пожар в Купинском районе
Одна дома: спасатели вытащили маленькую девочку из запертой квартиры
«Кто пропустил? Где охрана?»: в Новосибирске совершили «нападение» на хоккеиста
Беспредельщики в суде: начался процесс по поводу избиения подростков в Барабинске
«Инь и Янь»: котят, попавших в западню, вытащили спасатели
Больница — это не страшно: клоуны устроят праздник в парке