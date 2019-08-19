Хоть в блогеры, хоть в космонавты

На протяжении трех недель каждые выходные в ТРЦ «Галерея Новосибирск» будут проходить мероприятия, превращающие покупки в научно-технологический квест.

В минувшие выходные завершилась программа «Новый космос»: любой из юных гостей мог примерить скафандр, шлем и сфотографироваться в костюме настоящего космонавта, а также попробовать бортовое питание орбитальных экипажей.

«Новая робототехника» - девиз мастер-классов, которые пройдут 24 и 25 августа на четвертом этаже торгово-развлекательного центра с 12.00 до 17.00. В игровом формате дети с помощью мастера узнают интересные факты о роботах, а затем приступят к сборке своего аппарата, запрограммируют его на компьютере, и электронный питомец начнет двигаться и издавать звуки, выполняя команды. Кроме этого, ребятам предложат поиграть в робохоккей, пострелять в роботире и даже посоревноваться в робосумо. Юных посетителей ТРЦ «Галерея Новосибирск» ждет выставка роботов: их можно будет посмотреть, потрогать и пофотографировать.

31 августа и 1 сентября (также с 12.00 до 17.00 на четвертом этаже) под девизом «Новые хобби» пройдут мастер-классы популярных блогеров и диджеев. Сначала подросткам расскажут, как открыть и вести свой собственный блог, делать необычные селфи, подмечать интересные моменты в жизни и показывать их своим подписчикам. Затем DJ поделится секретами своей профессии и даст желающим возможность поработать за пультом и попробовать замиксовать собственный авторский сет.

Кроме этого, в ТРЦ «Галерея Новосибирск» в специальной зоне дети смогут поиграть, а также посмотреть мультфильмы или познавательные программы.

Дети пристроены. Остается вопрос: куда деть родителей? Ответ прост! ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».

Как это сделать? Очень просто. Собирайтесь в школу, совершайте покупки, а за каждый чек на сумму от 2000 рублей получайте гарантированный подарок.

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