Пикапер-неудачник: мужчина так хотел познакомиться с девушкой, что подбил ей глаз

Сотрясение мозга и контузия глаза - именно так закончился отдых для Карины Малышевой на пляже «Бугринская роща» в Новосибирске. А все начиналось почти романтично: с девушкой и ее подругами хотели познакомиться два мужчины. Диалога не сложилось. Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, как получила фингал от незнакомца.

ПЬЯНЫЙ АМУР

Карине Малышевой 22 года. Она работает администратором в спортивном центре «Атлетико». Симпатичная и подтянутая девчонка. На улице с ней частенько пытаются познакомиться парни, но она дает всем от ворот поворот - сердечко-то занято. В один из жарких дней августа Карина с подругами собрались насладиться последними солнечными лучами на пляже.

Девушки пришли на место отдыха, расстелили лежаки и стали загорать. Решили себя арбузом побаловать. Самое то в такую жаркую погоду. Подруги беззаботно болтали, и ничего не предвещало беды. Внезапно компанию сибирским красавицам захотели составить два «джентльмена».

- Один из них стоял в стороне и наблюдал, как его пьяный друг пытается с нами познакомиться. Мы сначала отшучивались, вежливо просили уйти и оставить нас одних, - говорит Карина.

Видимо, мужчина воспринимал женские отказы как кокетство и призыв к действию. Он не собирался сдаваться, не отходил от девушек, пытался вести диалог и дальше. В итоге нарвался на грубость.

- Этот мужчина абсолютно неадекватно отреагировал на наши слова, хотя мы не матерились даже. Зачерпнул в пригоршню песок и обсыпал нас им. Его даже не смутило, что среди нас была беременная девушка, - возмущается сибирячка.

Два горе-товарища, которых ищет полиция.

КУСОК АРБУЗА СТАЛ СНАРЯДОМ

С каждой минутой конфликт набирал обороты. Мужчина настолько надоел девушкам, что Карина кинула в него кусок арбуза. Надеялась, это поможет чересчур настойчивому ухажеру покинуть их женскую компанию. Маленький кусочек арбуза сыграл свою роль и задел мужское самолюбие. Незнакомец поступил с сибирячкой как истинный «джентльмен».

- Он ударил меня кулаком в глаз. Я сразу же закрыло лицо руками, мне было очень больно. Так этот мужчина еще и нашу беременную подругу хотел ударить, - с комом в горле рассказывает Карина.

Никто из отдыхающих не обратил на происшествие внимания. Все были заняты своими делами. Хотя народу была тьма.

Напарник «джентльмена» быстро отреагировал на случившееся. Начал извиняться перед Кариной и быстро ретировался вместе с пикапером-неудачником. Девушки же направились в другую сторону - в травмпункт.

У Карины диагностировали сотрясение мозга и контузию глаза. Ей пришлось открыть больничный, ведь администратором в таком виде сейчас не поработаешь. Заявление в полицию написано. Теперь правоохранительные органы ищут мужчин, которые попали во власть жестокого Амура.