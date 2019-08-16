Остаться в живых: Как построить дом, чтобы он не рухнул на голову

Обычно люди, решившие строить дом, много средств вкладывают в красоту: кажется, что дизайн важнее конструкции, а на материалах можно и сэкономить. Чем это может обернуться, расскажут эксперты.

Важней всего фундамент в доме

Один из главных этапов строительства дома - закладка фундамента. Фундамент - основа здания, а значит, должен быть крепким и долговечным. Один из важнейших компонентов качественного фундамента - бетон. Тут стоит быть осторожным: можно нарваться на подделку.

Недобросовестные продавцы предлагают заманчивые цены, отдавая качеству второе место.

- 70% всех конструкций жилых домов возводится из бетона, - отмечает управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин. - Когда мы говорим о надежности и безопасности возводимых объектов, о жизни и здоровье людей, вопрос качества бетона выходит на первый план. Но есть проблема фальсификата - по нашей оценке, на рынке СФО он составляет 20%, в Новосибирской области - не менее 15%. Мы, как профессионалы в сфере производства бетона, понимаем, что недостаточно просто смешать все ингредиенты, - есть много нюансов, они влияют на конечный продукт. Особенность бетона в том, что его качество не проверить сразу. Дом может обрушиться - хорошо, если при этом никто не пострадает.

Ситуацию осложняет следующее: на цемент введена обязательная сертификация. На бетон при этом достаточно декларации, которую можно получить, имея на руках определенный пакет документов. Очно производство никто не проверяет. Алексей Лапин считает, что вопрос нужно решать на законодательном уровне - это будет самой действенной мерой борьбы с фальсификатом.

Пока такого решения не принято, специалисты ООО «Сибирский бетон» впервые в Сибири разработали схему контрольной закупки бетона и инициировали проверку его качества: в присутствии специалиста Новосибирской торгово-промышленной палаты закупили четыре партии бетонной смеси и отдали образцы на экспертизу в независимый испытательный центр. У холдинга «Сибирский цемент», в состав которого входит «Сибирский бетон», имеется положительная практика проведения контрольных закупок цемента. К проблеме удалось привлечь внимание, сократить объем фальсифицированного цемента на рынке за год на 20 тысяч тонн, возбуждено одно уголовное дело.

Не берите смесь у мелких торгашей

«Сибирский бетон» вместе с журналистами провел пятую контрольную закупку. Смесь приобрели у поставщиков в промзоне Новосибирска.

На проверку независимым экспертам нужно время, но первый показатель налицо - количество отгруженного бетона не соответствует заявленному.

- При норме отклонений 3% - здесь минимум 5%. Смесь недолили явно намеренно, - поясняет Александр Мезенцев, директор по региону Новосибирск «Сибирского бетона». - У добросовестных фирм есть возможность отгружать бетон с точностью до литра. Предыдущие контрольные закупки показали: все партии образцов не соответствовали заявленному объему, из них две партии не прошли испытания по показателям подвижности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Алексей Лапин отмечает, что крупные предприятия, отпуская бетон, могут проверить качество в своих лабораториях в отличие от частных застройщиков. Он дал пару советов: главный критерий - не цена, а репутация компании на рынке. Нередко на качество бетона может повлиять и сам покупатель: потребуйте паспорт качества, проверьте у производителя декларацию.

Справка «КП»

ООО «Сибирский бетон» объединяет 10 бетонных заводов в Новосибирске, Красноярске, Кемерово. В ассортименте - 30 марок продукции и более 50 единиц спецтехники, что дает возможность доставлять продукцию непосредственно на объекты заказчиков, сохраняя все свойства смесей.