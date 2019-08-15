Дом на Республиканской: готовность 85%!

Покупка квартиры в Доме на Республиканской - хорошее решение для тех, кому важна высокая стадия готовности дома и цена.

Готовность нового жилого объекта ГК «Расцветай» составляет 85%. Сейчас на стройплощадке закончено возведение железобетонного 17-этажного каркаса дома и выполнены работы по устройству кровли. Полным ходом ведутся внутренняя отделка, установка окон, утепление балконов и оформление фасада, а также монтаж и устройство внутренних инженерных коммуникаций. Через дорогу от Дома на Республиканской расположена парковая зона, которую благоустроила ГК «Расцветай». В сквере уже высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника, а также проложены дорожки с асфальтовым покрытием, чуть позже будут установлены скамейки.

В Доме на Республиканской полным ходом ведется внутренняя отделка.

Сейчас в продаже представлены варианты квартир стоимостью от 1 миллиона 980 тысяч рублей: студии, однокомнатные, а также просторные двух- и трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением. Это нестандартное, но эффектное решение снимает визуальные барьеры между внутренним пространством и внешней средой, наполняя комнаты светом. Изюминка планировок некоторых квартир Дома Республиканской - окно в ванной комнате. Оно выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дополнительному свету и дает возможность наслаждаться уличными пейзажами, даже принимая ванну.

Готовность Дома на Республиканской - 85%.

Дом на Республиканской расположен в Дзержинском районе Новосибирска, где преимущества развитой инфраструктуры сочетаются с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым объектом находятся две остановки общественного транспорта - «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов Новосибирск-Восточный, благодаря чему новоселы могут добраться в центр города всего за 15 - 20 минут.

Подробную информацию о Доме на Республиканской можно узнать у менеджеров отделов продаж.

Телефон (383) 255-88-22

Офисы продаж:

• ул. 25 лет Октября, 1/1 (офис на стройплощадке)

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1 (головной офис ГК «Расцветай»)

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф