В Новосибирске возводится семейный дом клубного типа

Об успешности и востребованности проектов ГК «Расцветай» говорят цифры. Почти за год застройщик в 2,5 раза увеличил долю своего присутствия на рынке: с 1,95 до 5,34%*. Сейчас в портфеле компании шесть строящихся жилых комплексов в Новосибирской и Московской области. Дом на Федосеева - новый проект ГК «Расцветай» в сегменте «комфорт+». Срок окончания строительства и сдачи квартир в эксплуатацию намечен на третий квартал 2020 года.

Дом на Федосеева - жилой объект средней переменной этажности, состоящий из пяти- и восьмиэтажной блок-секций. Дом рассчитан всего на 74 квартиры. Такое небольшое количество жильцов по сравнению с многоэтажным жилым объектом, расположенным на такой же площади застройки, сохраняет ощущение приватности личного пространства, делает проживание более комфортным и уютным, а также способствует формированию добрососедских отношений.

Придомовая территория Дома на Федосеева.

Внутренняя территория дома организована в соответствии с концепцией «двор без машин» и защищена от внешнего окружения. Проектом предусмотрен подземный и наземный паркинг, пространство для игр с детьми, занятий спортом и семейного отдыха.

При строительстве жилых объектов сегмента «комфорт+» ГК «Расцветай» использует только надежные высококачественные материалы, Дом на Федосеева является тому примером.

Технология строительства объектов ГК "Расцветай".

Фасад выполнен из облицовочного кирпича, который имеет ряд преимуществ, к ним относятся морозоустойчивость, низкое водопоглощение, устойчивость к внешним разрушающим факторам и эстетичность благодаря ровной и немного блестящей поверхности. Как известно, кирпич - лучший материал, чтобы удержать тепло в доме зимой и прохладу - летом. Поэтому использование этого изделия позволяет сохранять высокую теплоизоляцию дома.

Дом на Федосеева имеет транспортную развязку, которая будет удобна как для автомобилистов, так и для пользователей общественного транспорта. Без пробок можно выехать на магистральные улицы Фрунзе и Б. Богаткова. А благодаря разветвленной сети общественного транспорта, включающей две станции метро - «Березовая роща» и «Золотая нива», которые расположены в 15 минутах ходьбы от жилого объекта, можно быстро добраться в любую точку города.

Важно и то, что Октябрьский район обладает развитой инфраструктурой детских образовательных учреждений. В шаговой доступности от Дома на Федосеева - три детских сада и несколько школ, отвечающих всем современным образовательным стандартам. К примеру, ученики средней школы № 186 из года в год становятся победителями районных и городских олимпиад и успешно поступают в лучшие вузы Новосибирска, а гимназия № 11 в 2016 году вошла в топ лучших 500 школ России.

В 300 метрах от Дома на Федосеева расположен торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл»: кинотеатр, детская площадка, постоянное проведение творческих мастер-классов, обновленный фуд-корт, гипермаркет «Ашан» - все это решит вопрос с организацией интересного досуга, а также поможет сэкономить время на покупки.

О квартирографии нового проекта. В Доме на Федосеева в основном представлены двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 55 до 84 кв. м. Функциональные планировочные решения позволят каждому члену семьи иметь уютное личное пространство. Широкие светлые комнаты, просторные кухни, зонирование жилого помещения на общие и приватные зоны, места для хранения сезонных вещей - все это делает квартиры ГК «Расцветай» комфортными для проживания и востребованными в инвестиционном плане.

Приобретая квартиры в ГК «Расцветай», новоселы смогут воспользоваться всеми достоинствами современного жилья, а также автоматически станут инвесторами объектов с растущей капитализацией. Как показывает практика, на разных стадиях строительства жилья ГК «Расцветай» увеличивается его рыночная стоимость. К примеру, в Доме на «Березовой роще», сданном в конце 2018 года, цены на однокомнатные квартиры за 18 месяцев поднялись в два раза, на двухкомнатные студии - на 56%. В Доме на «Золотой ниве» однокомнатные показали ценовой рост на 84%, трехкомнатные - на 125%.

Локация Дома на Федосеева - востребованное место, застроенное домами повышенной этажности, но уникальность предложения от ГК «Расцветай» в том, что это единственный объект средней этажности. Дом на Федосеева - не только выгодное вложение денежных средств, но и возможность приобрести квартиры сегмента «комфорт+» в новом объекте от надежного застройщика.

На данный момент на стройплощадке нового объекта ГК «Расцветай» выполнено бетонирование фундаментной плиты дома, перекрытие наружных и внутренних стен парковки, бетонирование перекрытия первого этажа, а также сделано перекрытие наружных стен цокольного этажа. Ведутся работы по армированию и бетонированию стен и колонн первого этажа.

Стройплощадка Дома на Федосеева.

ГК «Расцветай»:

- отдел продаж - тел. (383) 255-88-22

- офис на стройплощадке - ул. Федосеева, 12 стр.

- головной офис - ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

* По данным ГК «ЁЛКА девелопмент».