Ким Ир Сен: история антияпонской войны

Ким Ир Сен, родившийся 15 апреля 1912 года в простой бедной крестьянской семье, еще в детстве получил патриотическое воспитание от отца, предтечи движения за независимость страны. В октябре 1926 года он создал Союз свержения империализма, в апреле 1932-го - организовал партизанский отряд, подняв знамя антияпонской вооруженной борьбы.

Он, человек с выдающимся стратегическим умом, стойкой духовной силой и оптимизмом, всегда с несгибаемым духом наступательно шел навстречу трудностям. Он более 10 лет в холод и голод делил с партизанами горе и радость, общую судьбу. Его твердая воля к достижению независимости Кореи и незаурядные приемы ведения боя наконец принесли ей освобождение 15 августа 1945 года.

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Мировая общественность не скупилась на похвалы: Ким Ир Сен - «самый выдающийся величайший человек современности», «редчайший военный стратег».

Напомним, Кларк, командующий «войсками ООН» во время корейской войны, признался:

- За плечами Ким Ир Сена, партизанского командира, много лет сопротивлявшегося японским войскам, - большие заслуги… Имя Ким Ир Сен стало предметом всеобщего уважения и символом патриотической деятельности в Корее.

История антияпонской войны в Корее, развернувшейся под руководством Ким Ир Сена, была серией неслыханных в истории кровопролитных боев.

Это была национально-освободительная борьба в колонии, победу которой принесли вера в силы народа и опора на них.

В то время Япония была так называемым лидером Азии с могучей государственной силой. А сила колониальной Кореи была такой слабой, что восстановление государственности реальными силами считалось почти невозможным. Однако Ким Ир Сен, убежденный в том, что, если поднять весь корейский народ на борьбу, будет вполне возможно добиться независимости страны, начал антияпонскую вооруженную борьбу при опоре на его силы. При этом он с активизацией работы с широкими народными массами поднял их на борьбу и в мае 1936 года создал Лигу возрождения Родины - организацию Единого антияпонского национального фронта.

Итак, с середины 1930-х годов во всей Корее да и во многих районах Японии появились многочисленные антияпонские организации, а к середине 1940-х годов во всех районах Кореи сформировались военные и полувоенные организации во всех их формах для всенародного сопротивления. В те дни японцы считали Антияпонскую партизанскую армию ничтожным существом вроде капли в море, а она долгие годы могла побеждать и без поддержки регулярных войск и государственного тыла в боях с превосходящим по силе противником, потому что народ поддерживал ее, ведомую Ким Ир Сеном.

Антияпонская война в Корее шла при опоре на несгибаемую духовную силу и стойкую волю борцов.

Японская военщина, чтобы уничтожить Антияпонскую партизанскую армию Ким Ир Сена, непрерывно вела крупномасштабные карательные операции и ничем не брезговала: ни операцией по так называемой добровольной капитуляции, ни психологическими заговорщическими акциями, ни убийствами из-за угла, ни терактами. Неотступная угроза жизни, лютый мороз, острая нехватка продовольствия, любые невообразимые трудности не могли поколебать антияпонских партизан. Дала им такую несгибаемую волю и духовную силу твердая решимость: непременно достичь независимости, хоть умри даже и тысячу раз.

Так, бой в Почхонбо, что был 4 июня 1937 года, ярко продемонстрировал стоический дух сопротивления, решимость корейского народа ни на йоту не признать японское господство и своими реальными силами освободить Корею от японской оккупации.

Антияпонская война в Корее создала на практике разнообразные искусные приемы партизанских боевых действий.

В те годы Антияпонская партизанская армия Ким Ир Сена не шла в сравнение с японскими войсками как в численном, так и в военно-техническом отношении. Но хваленая «отборная» японская Квантунская армия терпела поражение за поражением в своих яростных карательных операциях против КНРА. В чем секрет? В выдающихся приемах ведения боя Ким Ир Сена.

Тактика заманивания и засады, тактика наблюдения за полем боя издали, заставляющая врагов драться между собой, молниеносный бросок в тысячу ли и другие непревзойденные приемы ведения боя загнали японские войска в пассивное положение, не дали им принимать ответные меры.

КНРА под командованием Ким Ир Сена всегда держала в руках инициативу, срывая тактику противника и подавляя его психологию, благодаря непревзойденным, чудодейственным методам боя наносила удары по его уязвимым местам, что явно показало ее существование и вселило в сердца корейцев надежду на национальное освобождение.

В кругах военной науки и ныне становятся предметом внимания и изучения методы партизанской войны, созданные и примененные Ким Ир Сеном в годы антияпонской борьбы. Многие историки, в частности, военные разных стран расценивают антияпонскую войну в Корее как образец национально-освободительной борьбы в колониях, яркий образец партизанской войны, а также как войну за создание отличных приемов боя.

В этом году отмечается 74-я годовщина со дня освобождения Кореи от японской военной оккупации (1905 - 1945).

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