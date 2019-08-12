Новосибирский ефрейтор перед родами устроила тренировку со штангой

Беременным фитоняшкам просьба не повторять, а слабонервным - не переживать: сибирячка Ирина Касьянова родила в срок, а все тренировки проходили под наблюдением врача. Сейчас малыш и молодая мама чувствуют себя отлично!

МУЖ ПОДДЕРЖАЛ

До декрета наша героиня занималась пауэрлифтингом больше пяти лет. Когда они с мужем решили завести ребенка, тренировки было решено не бросать. Дама обсудила с врачом допустимый вес, который можно было поднимать в положении на разных сроках. В черном списке оказались несколько упражнений, например, приседания и все, что связано с нагрузкой на спину. Муж Ирину поддержал, он и сам спортсмен - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Спортсменка убеждена, что беременность - не повод бросать тренировки, главное, делать все с умом. Фото: kamiicorn

Кстати, в обстановке брутальных гантелей и штанг Ирина и познакомилась со своим будущим мужем. Он уже тогда занимался пауэрлифтингом, девушка же была новичком.

- Тогда я служила в ракетных войсках ефрейтором. Службе отдала пять лет. А перед тем как забеременеть уволилась: девушкам не дают звание офицера, а мне хочется дальше расти. Вот сначала сын подрастет, а потом, наверное, пойду служить в полицию, - размышляет сибирячка. - Девушек вообще редко берут на службу в армию, но меня взяли благодаря хорошей физической подготовке.

Ирина служила в ракетных войсках ефрейтором.Фото: СОЦСЕТИ

Понятно, что даму с таким настроем уговорить бросить тренировки было бы сложно, но никто и не настаивал. Девушка говорит, родных и близких ее нагрузки не шокировали.

- Когда муж был в командировке, я решила запечатлеть трогательный момент, пригласила фотографа. Но не хотелось делать банальные снимки в рюшах и в чем-то розовом - тогда это была бы не я, так что фотосессию провели в привычном тренажерном зале. Кстати, мужу эта идея не очень по душе пришлась - ему все-таки чего-то более милого хотелось, - вспоминает Ирина.

КУБИКИ ВЕРНУЛИСЬ ЧРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

На фото будущая мама поднимает 40-килограммовую штангу. Девушка говорит, что для нее это достаточно легкий вес, ведь раньше она отжимала 150 кило. Ирина подчеркивает, что ко всему нужно подходить с умом и не впадать в крайности. Сама она всем своим действиям отдавала отчет.

Ирина более пяти лет занимается пауэрлифтингом. Фото: kamiicorn

Когда сибирячка выставила фото в «Инстаграм», подписчики не поверили, что живот девушки со штангой - настоящий, думали - накладной.

- В роддом я приехала сама - муж был в командировке. Родила мальчика весом 2900 граммов всего за полтора часа. Кубики на живот вернулись уже через пару недель, - отмечает Ирина. - Из роддома домой, кстати, спустя пять дней я тоже уехала за рулем.

Сегодня молодая мама и малыш наслаждаются теплыми летними деньками. Пока Ирина зал не посещает - после родов абсолютный запрет на тренировки для всех мамочек без исключения.