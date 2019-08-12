2019-08-12T11:42:04+03:00
Общество

В Новосибирске открылась игротека «Центр связи МТС»

В детском городе профессий «КидБург» дети 6 - 14 лет в игровой форме изучат принципы работы сотовой связи, попробуют себя в роли инженеров-связистов и смогут определиться с будущей профессией.
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Почему связь называется сотовой, какой сигнал передает базовая станция, как выглядит оптоволоконный кабель и как сделать смартфон своим лучшим другом и помощником - об этом и многом другом расскажут мастера Центра связи МТС, расположенного в самом центре «КидБурга».

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После инструктажа юные связисты смогут сразу применить полученные знания на практике, пройдя увлекательный телеком-квест на территории города профессий и заработав игровые деньги - профи.

Кроме того, в игротеке можно овладеть такими востребованными навыками, как видеоблогинг (влогинг). Ребята старше 7 лет попробуют себя в роли мультимедийного журналиста и научатся снимать на смартфон влоги, в том числе репортажные, и монтировать их в специальном приложении.

Сегодняшним детям, живущим в «Инстаграме» и «ВКонтакте», такие навыки будут важны и незаменимы в работе с информацией и успешных коммуникациях.

Сегодняшним детям, живущим в «Инстаграме» и «ВКонтакте», такие навыки будут важны и незаменимы в работе с информацией и успешных коммуникациях.

Возможно, после знакомства с этими увлекательными профессиями ребенок решит связать свое будущее с одной из них.

- В нашем городе профессий дети могут попробовать себя в роли врача, археолога, полицейского, автомеханика, повара и еще в десятке других видов деятельности. Мы очень рады, что теперь к списку добавилась профессия инженера связи. Сегодня сложно представить жизнь без мобильного телефона и интернета. Благодаря нашей новой мастерской дети смогут узнать и оценить, какая сложная, интересная и важная работа кроется за символами на экране сотового телефона, - отметила управляющий городом профессий «КидБург» в Новосибирске Александра Бородина.

- Современные дети подчас быстрее, чем взрослые, учатся пользоваться гаджетами и техническими новинками, они выросли в мире, где смартфоны и мобильная связь были всегда. С помощью Центра связи МТС мы даем им возможность взглянуть изнутри на то, как работают привычные технологии, и понять, насколько увлекательной и важной является работа в телеком-отрасли. А также на практике узнать секреты успешного влогера, чтобы грамотно использовать возможности смартфона и сети Интернет. Надеюсь, посещение игротеки МТС в «КидБурге» станет для кого-то отправной точкой в будущей карьере инженера или технического специалиста, - сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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