2019-08-12T07:43:37+03:00
Общество

В обществе растет нетерпимость к незаконному потреблению электроэнергии

На территории Новосибирской области силами системообразующего электросетевого предприятия региона - АО «РЭС» - уже несколько лет ведется активная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии.
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На территории Новосибирской области силами системообразующего электросетевого предприятия региона - акционерного общества «Региональные электрические сети» - уже несколько лет ведется активная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления в рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электроэнергии.

При этом комплекс мероприятий, входящих в программу, включает в себя не только систематические рейды, но и масштабную информационно-агитационную работу в СМИ. Благодаря комплексному подходу к решению проблемы со стороны сетевой организации, а также ужесточению мер ответственности за незаконное потребление со стороны органов власти в обществе постепенно укрепляется нетерпимое отношение к хищению электроэнергии.

Сознательные граждане могут оставить информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии по круглосуточному телефону доверия АО «РЭС», в разделе «Сообщить о хищении» на официальном сайте Общества, а также с помощью сервиса сообщений на базе мессенджеров WhatsApp и Viber.

Всего за 7 месяцев 2019 года посредством различных сервисов в АО «РЭС» поступило 75 сообщений о возможном хищении электроэнергии, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество актов, составленных по данным сообщениям, выросло в 6 раз.

Ни одно обращение не остается без внимания соответствующих подразделений компании - по каждому случаю проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты АО «РЭС», оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии.

Одним из примеров эффективного взаимодействия сознательных граждан и сетевой организации может служить деятельность по пресечению незаконного потребления электроэнергии в поселке Пашино на одном из комплексов по техническому обслуживанию автомобилей. Сообщение о незаконном подключении станции техобслуживания поступило от жителя данного населенного пункта посредством сервиса на основе мессенджера WhatsApp на номер +7-913-375-25-75.

Специалисты по работе с потерями филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» при проверке данного объекта с применением средств видеофиксации подтвердили факт незаконного потребления и отключили нарушителя. По данному факту также было подано заявление в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к административной ответственности.

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Однако нарушитель не успокоился, а предпринял попытки повторно подключиться к линии электропередачи без законных оснований. Специалисты АО «РЭС» вновь ликвидировали незаконное подключение и ведут периодический контроль отключенного состояния объекта, который будет продолжаться до тех пор, пока собственник СТО не оформит должным образом технологическое присоединение к электрическим сетям либо пока не будет прекращена эксплуатация указанного объекта.

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Стоит отметить, что нарушителю грозит значительный административный штраф, предусмотренный действующим законодательством за повторное самовольное подключение к электрическим сетям.

Справка

В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ в редакции ФЗ № 114 повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере 15 - 30 тысяч рублей, должностных лиц - 80 - 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), юридических лиц - 200 - 300 тысяч рублей.

В итоге проявленное сознательными гражданами неравнодушие к фактам незаконного потребления электроэнергии позволяет избежать значительного ущерба от действий нарушителей, поддерживать должный уровень качества передаваемой электрической энергии и обеспечивать надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

Поэтому, если вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

- позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

- заполните форму и приложите медиафайлы в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

- отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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