2019-08-09T07:17:55+03:00
Общество

Огромные рыжие коты завелись в сетевых магазинах

Необычные посетители: в сетевых магазинах появилась новая порода кошек
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Интригующий ролик появился и активно распространяется в сети – огромные рыжие коты ходят по сетевым магазинам и…активно скупают тетрадки и канцтовары. В общем, готовятся к новому учебному году! А что? Коты тоже люди!

Что это за акция, акция ли это вообще и вообще что к чему – никто не знает, а коты не говорят (это же коты!). Правда, люди все равно веселятся от души при виде котиков – многие просят сделать совместное селфи или просто их фотографируют. А рыжие и не против – ведь известно, что все коты фотогеничны от природы!

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Между прочим, это вполне законопослушные коты, даже в лапках держат справки о том, что они от бешенства привиты и абсолютно здоровы. Но вот некоторые охранники – люди совершенно без чувства юмора! Снимать себя запрещают, веселиться вместе не хотят, даже за ушком – и то не чешут. Одно слово – Шариковы!

Но коты не в обиде – набрали себе тетрадок, честно за них расплатились и потопали себе. Куда – никто не знает, но по логике – к тетрадкам нужны и ручки, так что высматривайте котов в магазинах, а увидите – не стесняйтесь, подходите. Эти коты не аллергены и от всего привиты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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