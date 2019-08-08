«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»

В Новосибирске работает необычная ивент-компания. У ее сотрудников в руках вместо шариков и тортов - автоматы, а на лицах - маски. Юбиляров увозят в лес, подкидывают им «компромат», а еще имитируют убийства на глазах тех, кого разыгрывают… В общем, полный «праздничный» арсенал, выбор на любой вкус. Мы пообщались поближе с массовиками-затейниками и поняли, почему на подобные шоу есть спрос.

БУЙНЫЙ АРМРЕСТЛЕР ИЗ АМЕРИКИ

Сейчас в группе 11 человек. У всех участников маски-шоу в прошлом - контрактная или срочная служба и даже работа в полиции. Ребята говорят, что компанию нигде не регистрировали, для них это не бизнес, а хобби, причем не слишком прибыльное. Основная часть полученных за розыгрыши денег уходит на обмундирование, охолощенное оружие, транспортные расходы. Свои настоящие имена люди в масках называть отказались, говорят, не хотят путать реальную жизнь и шоу. Командир группы - Князь, заместитель командира - Грей. Это их позывные.

- Один из розыгрышей проводили рядом с площадью Ленина, во дворах, в тихом центре Новосибирска. Нас попросили разыграть друга, переехавшего на ПМЖ в США и вернувшегося в Сибирь погостить к близким, под видом спецназовцев. Подтекст такой: «Добро пожаловать в Россию, братишка», - приводит пример Грей.

Парень крепкий, армрестлер, но вот незадача - в вечер розыгрыша клиент находился в компании друзей и перебрал с алкоголем. Встречу с людьми в черном уже решили было отменить, но сибирский американец уснул в машине, поэтому решили все-таки разыграть. Легенда проста: задержание за драку. Зачем спецназ? Человек довольно крупный…

Но что-то пошло не так. Когда на полусонного армрестлера надели наручники, обыскали, предъявили обвинения и даже раскрыли все карты, случился бунт.

- Мужчина начал кидаться на наших сотрудников, хотел сломать наручники. Даже своему другу, который вышел поздравить товарища, рассек бровь, разбил щеку, - вспоминают силовики-аниматоры. - От объекта посыпались угрозы, оскорбления. Но человек был пьян, и мы отнеслись к этому с пониманием.

Жители тихого дворика тут же позвонили в настоящую полицию, подъехала вневедомственная охрана. Мужик уже начал думать, что у него двоится в глазах. С заказчиков и участников маски-шоу взяли объяснительные, что никто ни к кому претензий не имеет. К ответу за беспорядки никого привлекать не стали, люди в настоящей форме в шутку даже попросили «спецназ» разыграть их начальника…

- На следующий день друг дебошира звонил, дико извинялся от лица армрестлера, говорил, что теперь тот тоже хочет нас заказать для кого-то. Мы отказались, - разумно рассудили коллеги по бронежилету.

После этого участники группы приняли решение никогда не работать с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А если у людей вдруг оказываются реальные наркотики, вызывают настоящих сотрудников правоохранительных органов, тут уже не до шуток.

Парень до сих пор не верит, что это был розыгрыш. Фото: предоставлено героем публикации.

«МНЕ И СЕЙЧАС СНИТСЯ, КАК В МЕНЯ ТЫЧУТ ДУЛОМ»

Самым жестким и одновременно слаженно сыгранным розыгрышем Грей и Князь считают эпизод с новосибирской телеведущей Ниной Ильиной. Веселая девушка с легким характером готовилась получить от коллег на день рождения прыжок с парашютом. Компания уже двигалась за город на автомобиле, как вдруг дорогу перегородили. Мгновение - и блондинку вытащили из машины. Еще пара секунд - и Нину положили на капот. Наручники защелкнулись, из сумочки вытащили сверток с какими-то таблетками.

- «Это не мое!» - кричала сквозь слезы Нина, когда ей на голову надевали черный мешок и запихивали в чужой автомобиль. Вывезли девушку в лес, в машину под видом понятого посадили и оператора Сергея, который был в курсе и стал соучастником «силовиков». В лесу мешок сняли, потребовали подписать чистосердечное - облегчить себе дальнейшую жизнь, - описывает Князь.

- Мы решили сыграть по классике - в плохих и добрых полицейских. Знали, что девочка крепкая, - добавляет Грей. - Дальше по сценарию оператор должен был оказать сопротивление, а мы - выстрелить в него. Так и получилось.

На глазах у Нины Сергей упал в крапиву, не дрогнул. Тут у крепкой девочки ноги и подкосились. Люди в форме принесли «тело» поближе, и только тут оператор открыл глаза и поздравил подругу с днем рождения. Далее была нецензурная лексика, ругань, слезы, немножко соплей, снова нецензурная лексика. Девушку отпустило, только когда ей дали пострелять из автомата и покачали на руках, поздравили и хором извинились.

- Я испытала дикий стресс! Не забуду этого никогда! Конечно, было круто, но мне до сих пор снится, как в меня тычут пистолетом, - сама Нина сейчас рассказывает обо всем со смехом. - Оператор Сергей до сих пор мой друг, хоть мы вместе уже и не работаем.

БЕШЕНЫЕ «МАНАГЕРЫ»

Самый трешевый розыгрыш случился на корпоративе, где отдыхали 50 человек - все менеджеры из IT-сферы. Отдыхали люди за столами с 4 часов дня, спецназ приехал только к 9 часам вечера, когда все уже очень прилично расслабились.

- Нас было 11 человек, мы зашли и сразу громко предупредили: «Работает спецназ, работает полиция, не надо оказывать сопротивление». Потом предполагалось уложить всех на пол, найти у одного из начальников пакет с чем-то якобы запрещенным, а потом раскрыться. Но до финала не дошло… - в голосе бывшего военного до сих пор слышится удивление.

Один из менеджеров необъятных размеров бросился, как бык на корриде, в сторону незваных гостей. Другой, облившись вином, начал выписывать такие кренделя ногами, что и сам от себя не ожидал. От неожиданной вертушки пришлось уворачиваться сразу нескольким противникам. Силовиков хватали за шлемы, кидали на перила… Подвыпившие участники корпоратива не поняли розыгрыша… В этой потасовке одному «спецназовцу» сломали руку, другому - бронешлем…

- В тот вечер мы поняли, что 11 бывшим военным не выстоять против 50 супергероев российского производства, - признаются «спецназовцы». - Это были обычные люди на отдыхе, но их реакция на спецназ оказалась непредсказуемой…

У каждого своя роль. Фото: Юлия ДЕГТЯРЕВА.

ПРОВЕРКА ОТНОШЕНИЙ

Ребята считают, что во время таких игр на грани порой можно определить, кто тебе друг, а кто - нет. К примеру, так произошло в одной компании…

Девушка заказала спецназ сама себе на день рождения - хотела развлечь друзей. В гараже ребята курили кальян, как вдруг в дверь постучали. Парней и девушек расставили у стенки, одного резвого друга пришлось несколько раз укладывать на пол. Потом из сумочки именинницы достали пакетик с заваркой, напоминающей травку. Розыгрыш готов, пришло время смеяться, но не тут-то было: некоторые гости поспешили унести ноги с вечеринки. Один парнишка тут же заявил:

- Да вы знаете, кто моя мама! Она вам, я вам…

Сама девушка и гости долго смеялись над этим.

Друзей после той вечеринки у девушки немного поубавилось, но именинница не расстроилась, наоборот, сказала «спецназовцам» спасибо за то, что помогли понять, с кем дальше не по пути.

Парни говорят, что вреда они причинить не могут априори - все оружие холостое, да и понимают, что любой синяк на теле клиента может стать причиной для судебных разбирательств. Поэтому действуют максимально нежно, насколько позволяет ситуация. Давление оказывают в основном моральное, больше кричат, чем размахивают руками. Кроме прочего ребята проводят патриотические занятия в школах. Вся символика на форме только отдаленно напоминает официальную, «корочки» в руках вообще без «внутренностей» - люди, пребывающие в легком шоке, никогда не обращают внимания на подобные мелочи. Так и работают ребята - за счет человеческой жажды адреналина и тех, кто сам обманываться рад.

КОНКРЕТНО

Цена розыгрыша может различаться в зависимости от сложности задумки и количества участников. Вот примерный прайс и варианты, как можно развлечь себя, друзей и возлюбленных:

- сделать предложение девушке вместе со «спецназом» - 7500 рублей

- захват именинника, подкидывание наркотиков и других улик - 20 000 рублей

- похищение невесты или жениха на свадьбе - 10 000 рублей

КСТАТИ

Разбей ее машину, уволь с работы!

Выбор розыгрышей с перчинкой весьма широк. Чего только не придумают криейторы ради острых ощущений клиента. Мы подобрали еще несколько смелых вариантов, которые можно найти на российском рынке.

- Вручить ключи от новой машины для любимой можно оригинально. Девушку останавливают на дороге ряженые инспектора, выводят из авто, достают биты и разносят машинку в пух и прах. После этого просят прощения и передают ключи от абсолютно нового авто.

Стоимость - от 7000 рублей.

- Чтобы поздравить коллегу, можно прибегнуть к помощи пранкера-пародийщика. Он позвонит на телефон рядового сотрудника, представится человеком из городской администрации и сообщит о допущенных им непоправимых ошибках, которые должны стоить ему как минимум карьеры. После окончания разговора нужно как можно быстрее раскрыть розыгрыш, пока человек не успел написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Стоимость - от 2000 рублей.

- Еще один розыгрыш для любимой: разбросайте по коридору чужое женское нижнее белье и свое. Вещи должны привести даму в спальню, где она уже ожидает увидеть неприличную картину. Можно включить в комнате романтичную музыку для полного антуража. Но вместо любовников на кровати будет огромный букет, а на стене - отрезвляющий плакат из серии «выходи за меня!».

Стоимость - придется раскошелится только на букет и кольцо.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Слизали у американцев!»

Ульяна Нуйкина, директор одного из ивент-агентств, рассказала, когда подобные жесткие розыгрыши стали популярны и как стоит подходить к выбору такого подарка.

- В России интерес к подобным «поздравлялкам» возник в 2014 году, именно тогда на YouTube начали появляться подобные ролики, снятые в Америке. Мы просто повторили. Чаще всего заказывают «похищения» и «задержания» молодые люди 25 - 35 лет, сфера деятельности любая - от офис-менеджера до предпринимателя, главное, чтобы чувство юмора у того, кого разыгрывают, было отличное. Ведь именно от этого зависит финал розыгрыша. Важно заранее знать, как человек отреагирует на жесткач. Согласитесь, будет не очень приятно, если после такого подарка человек впадет в депрессию, расплачется или вовсе вычеркнет вас из списка друзей.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Это тоже самое, что на ужастик сходить

Психолог Андрей Якутин считает, что у любителей подобных развлечений никаких психических расстройств нет. Подобные встряски могут быть даже полезны:

- Понятно, что тех, кто заказывает подобные розыгрыши для друзей, сложно назвать уравновешенными людьми. Однако, с психологической точки зрения, в этом нет ничего необычного. Учеными давно доказано, когда человек живет в относительно спокойной обстановке – вокруг нет войн, природных катаклизмов, ему начинает не хватать стресса, адреналина. Формы его выплеска могут быть разными: это и рыцарские бои - в прошлом, и коррида - сегодня, и экстремальные виды спорта, даже ужастики в кино – все это намеренное погружение в стресс. Поэтому ничего опасного и страшного про заказчиков группы «спецназа» сказать не могу. Друзья часто находятся, что называется, на одной волне и знают, что необходимо товарищу в данный момент. Да и просто посмотреть на реакцию друга, на то, как он пугается, тоже дает свой выплеск. Кстати, подобный интерес присущ большинству. Вы ведь притормаживаете, когда проезжаете мимо ДТП на дороге?