«Скорая» ехала пять часов!»: сибиряк обвиняет больницу в смерти отца

Житель Новосибирской области Евгений Харин уверен, что его отца можно было спасти, но врачи не слишком торопились на помощь человеку в отдаленное село. Сначала пришлось несколько часов ждать «Скорую», которая даже не забрала человека в больницу, потом - полсуток ожидания помощи уже в больнице… В истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«КАТАЛСЯ ПО ПОЛУ ОТ БОЛИ»

Геннадий Харин жил с семьей в селе Балман Куйбышевского района, это в 80 километрах от райцентра. Проблемы с желудком у него начались еще летом 2015-го. Поездки в Куйбышевскую больницу на обследования длились полтора года - врачи передавали пациента друг другу, просили сдать анализы, но диагноз поставить не смогли - в конце концов отправили в областную больницу. В Новосибирске в 2017 году у Геннадия обнаружили рак желудка, опухоль была небольшая и локальная. Провели операцию, тогда казалось - успешно. Метастазов не было, химиотерапию не назначали. Геннадия отправили домой, через три месяца надо было показаться врачу из районной больницы, чтобы еще раз провести обследование. Так и поступили. Но вскоре начались ухудшения.

Геннадий Харин долго пытался выяснить, чем же он болен. Фото: Личный архив

- У папы появилась изжога, состояние постепенно ухудшалось, начались приступы, когда он просто катался по полу от боли, - рассказывает сын Геннадия Евгений. - Третий приступ был очень сильный, и мы вызвали «Скорую». Село наше отдаленное, по району, видимо, катается только одна машина, были другие срочные вызовы, поэтому к нам врач приехал только через пять часов. Мы просили забрать папу в больницу, потому что ему не помогали уже никакие таблетки. Но бригада не смогла это сделать, ведь у них в машине уже была лежачая пациентка.

Тогда Женя решил везти отца в больницу самостоятельно, хотя врач предупредила, что в таком случае пациента в приемном покое не примут.

- Врач при нас звонила дежурным в больницу, другим врачам, пытаясь понять, что же ей можно сделать. В результате ей ответили, что человека после онкологии все равно не примут, - вспоминает Евгений. - Я ехал с отцом в Куйбышев, плакал и молился.

«ПОКА ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОДНЯЛАСЬ»

В больнице Геннадия все-таки приняли. Долго заполняли бумажки, ждали врача, который, как рассказывает Женя, глянув на больного, фыркнул:

- Не могли, что ли, дома приступ снять?!

- Папе ввели обезболивающее, а потом не подходили 12 часов, даже анализы никакие не сделали. Я спрашивал, почему так долго, мне ответили: «Мы наблюдаем за его состоянием».

Только когда у мужчины поднялась температура и упало давление, было проведено обследование - подозрение на гнойный перитонит. Человека тут же увезли в операционную, но прийти в себя после вмешательства Геннадий так и не смог.

Геннадий рядом с родными и близкими. Фото: Личный архив

Сын не хочет мириться с таким итогом, он хочет найти и наказать виновных. Евгений Харин уже обратился к новосибирским адвокатам, чтобы привлечь врачей к ответу. Медицинские юристы предполагают, что перитонит мог стать итогом проведенной с нарушением операции по удалению опухоли.

- Но ведь этот перитонит не развился в одночасье! Скорее всего, его можно было заметить раньше или отправить на дообследование в область. Если чувствуешь, что самому квалификации не хватает, попроси помощи у коллег, - сокрушается Евгений. - Я уверен, папу можно было спасти, если бы не постоянное затягивание дела в районной больнице. Виновата вся система по приему и оказанию помощи больным. Зачем пускать по району «Скорую» с лежащим внутри пациентом? Что это за игра на выживание? Почему к человеку, перенесшему онкооперацию, отношение хуже, чем к тому, кто никогда не болел? Зачем полтора года перекидывать больного от одного специалиста к другому, без конца выписывая талоны? Вопросов у меня много, и я их задам на суде, - говорит сибиряк.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.