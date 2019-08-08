Последствия хищений электроэнергии: ущерб, пожар, уголовное дело

Именно поэтому выполнение мероприятий по снижению потерь электроэнергии является одним из приоритетных направлений работы АО «РЭС».

Для всех предприятий электросетевого комплекса наиболее болезненная тема - коммерческие потери электроэнергии. В первую очередь они обусловлены хищениями электроэнергии недобросовестными потребителями, которые, преследуя свои корыстные интересы, в попытках получить сомнительную экономию используют целый арсенал средств: от вмешательства в работу приборов учета до монтажа скрытой проводки и осуществления самовольного подключения к электрическим сетям.

Каждый потребитель должен понимать, что хищение электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети. Электрические сети проектируются на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству надлежащим образом оформленных потребителей и мощности их энергопринимающих устройств. А энерговоры, как правило, ни в чем себе не отказывают и используют всевозможные электроприборы, потребляя электроэнергии в десятки раз больше официально оформленной мощности. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу.

Значительные перегрузки в сети способствуют угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты массой негативных последствий - от скачков напряжения и короткого замыкания до аварийного отключения.

Это отражается не только на бытовых потребителях, но и на функционировании социально значимых объектов - больниц, школ, детских садов, объектов жизнеобеспечения. Добросовестные потребители зачастую ощущают на себе все последствия «предприимчивости» соседей, которые, потребляя электроэнергию незаконно, перегружают сеть, а это приводит к скачкам напряжения, меркнущим лампам в домах и испорченной бытовой технике.

Кроме того, хищение электрической энергии может стать причиной возникновения пожара, подтверждение тому - немало трагических примеров. Энерговоры осуществляют подключение к электрической сети с нарушением всех возможных норм и правил. Так, самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи путем наброса на провода может вызвать короткое замыкание, а кустарный способ подключения электроприборов в обход счетчика зачастую выполняется с неплотным контактом проводов, что приводит к их перегреву и последующему возгоранию дома. А пожар в частном секторе может стать бедой для всей улицы или даже района!

Таким образом, последствия энерговоровства касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области, так как хищение электроэнергии не только снижает качество электроснабжения, но и приводит к возникновению материального ущерба.

Что касается последствий незаконного потребления для самого нарушителя, то и они могут быть самыми плачевными - от крупного административного штрафа, а возможно и уголовного дела, до смертельного поражения электрическим током. В АО «РЭС» налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами в части привлечения к ответственности лиц по фактам незаконного потребления электроэнергии.

В итоге суммарные затраты на оплату штрафов и компенсаций неучтенного потребления электроэнергии могут оказаться в десятки раз выше, чем полученная сомнительная экономия. А риск жизни и здоровью вообще невозможно оценить!

Во избежание всех вышеперечисленных последствий АО «РЭС» призывает потребителей не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета и не осуществлять незаконные подключения.

Немаловажной является и помощь сознательных граждан. Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время) или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

- позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

- заполните форму и приложите медиафайлы в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

- отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.