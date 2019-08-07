Бабушки-онлайн: людей в возрасте учат отправлять смайлики

Мобильный оператор запустил проект «Переведи бабушку в интернет». На самом деле, эта акция относится не только к бабушкам. Специалисты готовы помочь каждому человеку в возрасте. Если обладатель смартфона с трудом ориентируется в мессенджерах и не знает, что делать с приложениями – его научат.

Сотрудники Tele2 объясняют, как пользоваться мобильным интернетом, устанавливать приложения. Рассказывают что такое - сервисы «Яндекс. Погода», «Карты», «Транспорт». Даже учат пользоваться смайлами и гифками.

Подробнее в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказывает коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Максим Соловьев рассказал об очередном проекте Tele2.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ