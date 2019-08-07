В АО «РЭС» прошла юбилейная XV летняя спартакиада

В 2019 году спартакиада проходила уже в 15-й раз, а это говорит о том, что она давно и прочно вошла в число спортивных традиций АО «РЭС».

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Масштабные спортивные соревнования не только являются мощной объединяющей силой для всего коллектива, но и способствуют развитию и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди сотрудников предприятия.

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В этот раз организатором спортивного праздника выступил филиал АО «РЭС» «Приобские электрические сети» при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации Общества. Соревнования проводились на территории спортивного комплекса «Кристалл» в городе Бердске. Расположившийся в сосновом лесу на берегу Обского моря спорткомплекс предоставил спортсменам разнообразные площадки для проведения состязаний по различным видам спорта.

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Открывая XV летнюю спартакиаду АО «РЭС», генеральный директор компании и главный судья соревнований Яна Николаевна Балан пожелала участникам соревнований спортивной удачи и побед и подчеркнула, что спорт является важнейшей частью социальной политики предприятия. На сегодняшний день каждый третий сотрудник Общества вовлечен в различные спортивные соревнования или занятия физической культурой.

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В 2019 году в спортивную программу летней спартакиады АО «РЭС» были включены следующие дисциплины:

- легкоатлетическое двоеборье (беговая эстафета и прыжки в длину с места);

- мини-футбол;

- велобиатлон (эстафета);

- волейбол;

- шахматы;

- настольный теннис.

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Организаторы постарались сделать пребывание всех спортсменов и гостей спартакиады максимально увлекательным и интересным. А непосредственные участники соревнований продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки, проявили командный дух и волю к победе.

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Итоговые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

I место - команда филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети»;

II место - команда филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети»;

III место - команда филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».

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На торжественной церемонии закрытия XV летней спартакиады генеральный директор АО «РЭС» и председатель первичной профсоюзной организации поблагодарили всех спортсменов за бескомпромиссную и честную борьбу, а коллектив филиала «Приобские электрические сети» - за высокий уровень организации соревнований. Мероприятие завершилось красивейшим файер-шоу и салютом.

XV летняя спартакиада АО «РЭС» для многих увлеченных спортом сотрудников компании стала прекрасной возможностью проявить себя. Яркие эмоции и чувство сплоченности, полученные на этих соревнованиях, будут способствовать дальнейшему развитию спортивных традиций на предприятии и укреплению корпоративного духа, а значит и достижению высоких производственных результатов. Ведь спорт воспитывает в человеке лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде, что помогает сотрудникам АО «РЭС» добиваться побед не только на спортивной арене, но и в профессиональной деятельности.