2019-08-07T07:51:46+03:00
Общество

В АО «РЭС» прошла юбилейная XV летняя спартакиада

Традиционно в начале августа проводится одно из самых масштабных спортивных мероприятий акционерного общества «Региональные электрические сети» - ежегодная летняя спартакиада.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2019 году спартакиада проходила уже в 15-й раз, а это говорит о том, что она давно и прочно вошла в число спортивных традиций АО «РЭС».

.

.

Масштабные спортивные соревнования не только являются мощной объединяющей силой для всего коллектива, но и способствуют развитию и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди сотрудников предприятия.

.

.

В этот раз организатором спортивного праздника выступил филиал АО «РЭС» «Приобские электрические сети» при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации Общества. Соревнования проводились на территории спортивного комплекса «Кристалл» в городе Бердске. Расположившийся в сосновом лесу на берегу Обского моря спорткомплекс предоставил спортсменам разнообразные площадки для проведения состязаний по различным видам спорта.

.

.

Открывая XV летнюю спартакиаду АО «РЭС», генеральный директор компании и главный судья соревнований Яна Николаевна Балан пожелала участникам соревнований спортивной удачи и побед и подчеркнула, что спорт является важнейшей частью социальной политики предприятия. На сегодняшний день каждый третий сотрудник Общества вовлечен в различные спортивные соревнования или занятия физической культурой.

.

.

В 2019 году в спортивную программу летней спартакиады АО «РЭС» были включены следующие дисциплины:

- легкоатлетическое двоеборье (беговая эстафета и прыжки в длину с места);

- мини-футбол;

- велобиатлон (эстафета);

- волейбол;

- шахматы;

- настольный теннис.

.

.

Организаторы постарались сделать пребывание всех спортсменов и гостей спартакиады максимально увлекательным и интересным. А непосредственные участники соревнований продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки, проявили командный дух и волю к победе.

.

.

Итоговые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

I место - команда филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети»;

II место - команда филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети»;

III место - команда филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».

.

.

На торжественной церемонии закрытия XV летней спартакиады генеральный директор АО «РЭС» и председатель первичной профсоюзной организации поблагодарили всех спортсменов за бескомпромиссную и честную борьбу, а коллектив филиала «Приобские электрические сети» - за высокий уровень организации соревнований. Мероприятие завершилось красивейшим файер-шоу и салютом.

XV летняя спартакиада АО «РЭС» для многих увлеченных спортом сотрудников компании стала прекрасной возможностью проявить себя. Яркие эмоции и чувство сплоченности, полученные на этих соревнованиях, будут способствовать дальнейшему развитию спортивных традиций на предприятии и укреплению корпоративного духа, а значит и достижению высоких производственных результатов. Ведь спорт воспитывает в человеке лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде, что помогает сотрудникам АО «РЭС» добиваться побед не только на спортивной арене, но и в профессиональной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Так себе добавочка: сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки
Капризная привереда: видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети
«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота
Может не понимать, где находится: в Новосибирске ищут мужчину в футболке и трусах
«Я укоротила жизнь мамы руками врачей?»: пенсионерка умерла через 6 дней после выписки из больницы
Новосибирская пенсионерка избила 8-летнего школьника, защищая свою внучку
Черная незнакомка: летучая мышь залетела в квартиру к сибиряку
«Машину в утиль»: тройное ДТП произошло в Ленинском районе
«Будущие мамы, хвастайте телами!»: сибирячка показала тверк под Лигалайза
«Твари какие-то»: новосибирские школьницы расчленили кота, чтобы продать его череп
Напал с зажигалкой: пенсионер ограбил офис микрозаймов на 50 рублей
На новосибирском вокзале автомобиль-погрузчик сбил проводника: мужчина в реанимации
Ударил камнем по голове: бердчанин насмерть забил своего знакомого
Под Новосибирском мужчину насмерть сбил поезд
«Сибирские Мальдивы» продают: золу из «озера» можно будет купить на сувениры
Жара сменится дождями: в Новосибирск идет похолодание
Миллион евро в огонь: на трассе вспыхнул вспыхнул подъемный кран
Взрывы под Ачинском: из-за ЧП поезду «Абакан-Новосибирск» удлинили маршрут
Контрабанда на 350 тысяч: жулик пытался вывезти в Бангкок искуссвенные камни
Непристойное предложение: сибирячка продала айфон с откровенными фото за 100 тысяч
«Там рядом бегают дети»: новосибирцев испугали свисающие со столба кабели
«Шла как подлодка!»: новосибирец поймал в Оби щуку весом 13,5 килограммов
В Новосибирской области перинатальный центр откроют к середине 2021
Специально подстроил аварию: новосибирца, который сбил полицейского, посадили на 12 лет
Ушел в лес за шишками: в Новосибирске пропал двойник героя «Игры престолов»