Пропавшее панно «Рождение Оби» всплыло на частном аукционе за 300 тысяч долларов

В Новосибирске нашли панно, которое пропало 10 лет назад. Оно представляет собой деревянную резную картину размером 4х15 метров, называется «Рождение Оби». Гигантская махина раньше украшала холл речного вокзала, а во время реконструкции таинственно исчезла. Как можно было незаметно вынести огромную конструкцию, краеведы гадают до сих пор. И вот панно всплыло: на сайте аукционов «Рождение Оби» было выставлено на торги с первоначальным ценником 300 тысяч долларов. Корреспондент «КП» - Новосибирск» попытался разгадать загадку огромной картины.

Панно висело в здании речного вокзала в зале ожидания. Фото: Форум «Новосибирск в загадках».

БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ

«Рождение Оби» - панно 1976 года. Выполнено по единому эскизу из массивного куска дерева. Вырезал эту махину Владимир Соколов специально для украшения гостиницы «Обь». В среде искусствоведов считалось, что резная картина является весьма ценным произведением.

- Это панно рассказывает историю зарождения реки Оби, появившейся благодаря слиянию двух рек - Катуни и Бии, - описывает картину сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев. - Существует даже легенда, в которой говорится о том, что Катунь - это женщина с длинными волосами, а Бия - мужчина.

Картину повесили в зале ожидания речного вокзала в год ее создания, а в марте 2003 года там случился пожар - полыхнул ресторан.

- Тогда обгорела приличная часть здания, но панно не было задето, - говорит работник музея.

«Рождение Оби» радовало глаз сибиряков в зале ожидания еще долгое время, пока в 2009 году там не задумали провести реконструкцию. Панно решили демонтировать. Его размер - 4х15 метров. Габаритная картина, согласитесь? Ее сняли со стены и убрали на склад. После этого никто о панно не слышал и не видел его… Это подтверждают краеведы.

При пожаре сгорела большая часть здания. Фото: Форум «Новосибирск в загадках».

ТАИНСТВЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ

Спустя 10 лет информация о панно вдруг появилась в Сети. Таинственный мужчина с ником Vitalodisko утверждает, что «Рождение Оби» находится у него на складе. «Виталий» выставил объект на интернет-аукцион, первоначальная цена лота - 300 тысяч долларов!

- Панно находилось в зале ожидания речного вокзала Новосибирска, после пожара считалось утраченным. Найдено недавно на складе, все элементы в наличии, в хорошем состоянии, все аккуратно упакованы. Склад сухой. Позже добавлю фото со склада. Осмотр и торг на месте. Отправление за счет покупателя, - пишет продавец.

Немаленький ценник, видимо, установлен с расчетом на историческую значимость. По словам Константина Голодяева, сумма сильно завышена.

Корреспондент попытался связаться с продавцом, но тот решил остаться инкогнито. На сайте написано, что торги по этому лоту завершены. Неизвестный открыл торги 5 августа в 14.00, а закончились они в 6 часов вечера того же дня. Возможно, историческая ценность Сибири уже оказалась в чьих-то руках, а может быть, сделка так и не свершилась…

Мы решили немного помечтать и предположили: вдруг панно выкупит город? Тогда появится еще один вопрос: куда его вешать?

- Мне кажется, что его нужно повесить на видное место в городе. Картина габаритная, и нужно сделать ее общественным достоянием. Наверное, подойдут такие помещения, как ГПНТБ или же кинотеатр имени Маяковского, - высказывает свое предположение Константин Голодяев.