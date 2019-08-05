2019-08-05T09:00:56+03:00
Общество

Девятилетний гимназист из Новосибирска снимется в культовом журнале «Ералаш»

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и театр-школа «Ералаш» подвели итоги творческого конкурса в рамках федерального проекта «Поколение М».
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Максим Муковозчик - победитель конкурса. Ученик Новосибирской гимназии № 1.Максим Муковозчик - победитель конкурса. Ученик Новосибирской гимназии № 1.
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Онлайн-соревнование юных актеров проходило на сайте проекта «Поколение М». Участники конкурса должны были прочитать любое юмористическое произведение - стихотворение, басню или прозу, записать свое выступление на видео и успеть выложить до 31 мая. Куратором конкурса стала творческая группа киножурнала во главе с Борисом Грачевским. Первое место они отдали девятилетнему новосибирцу Максиму Муковозчику.

Приз за победу - поездка в Москву для участия в съемках самого популярного российского детского тележурнала «Ералаш». Посмотреть выступление, принесшее Максиму Муковозчику заветную победу, можно на сайте.

Юный актер учится в новосибирской гимназии № 1. Помимо сцены, Максим увлекается рисованием и занимается современными танцами: Hip Hop, Breakdance, Dancehall.

- Про «Поколение М» я узнал от мамы. Решил поучаствовать именно в конкурсе «Ералаша», потому что ценю юмор и люблю смешные рассказы, а главное - нравится читать их со сцены. Я выступаю с детского сада и мне очень хотелось победить! Уже не терпится поехать в Москву, я жду съемок в «Ералаше», потому что это мой первый опыт и мне безумно интересно попробовать,- поделился Максим.

- Проект «Поколение М» - пример того, как современные технологии становятся для детей не только незаменимым помощником в развитии, но и трамплином в большую творческую карьеру. И победа Максима в конкурсе «Ералаш» - прямое тому подтверждение. В свои 9 лет он исполнит мечту миллионов ребят России, ведь главный приз - съемки в культовом киножурнале «Ералаш». Я горжусь тем, что ребята из Новосибирской области участвуют в конкурсах проекта с неизменно отличным результатом - это значит, что уже в юном возрасте они имеют цели и, самое главное, активно их достигают, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Напомним, Новосибирская область - лидер проекта «Поколение М» по количеству победителей среди регионов России. Школьники региона без малого 40 раз становились победителями и призерами конкурсов всероссийского проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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