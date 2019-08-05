«Наконец-то можно вытянуть ноги»: как мы смотрели кино лежа на траве

В этом году Tele2 выступила партнером Всемирного фестиваля уличного кино. В программе исключительно короткометражки. Их режиссеры - молодые ребята, а вот актеры, напротив, известны широкой аудитории: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого экрана. Интересно, что в этом году свои силы в качестве режиссера попробовал звезда кино Петр Федоров со своей короткометражкой «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.

Всего 10 фильмов: семейное кино, романтические новеллы, комедии и драмы. Можно было посмеяться и поплакать, посмотреть со стороны на себя или на банальные ситуации из жизни.

Перед просмотром один из организаторов Всемирного фестиваля Александр Щеряков по скайпу пожелал сибирякам по-настоящему насладиться моментом.

Всемирный фестиваль уличного кино впервые в «Онлайн-парке» Tele2.

Среди короткометражек два номинанта «Кинотавра»: драма «Интервью» с Алексеем Серебряковым и комедия «Болванка» со Светланой Камыниной. Самая короткая лента «День рождения» - про девушку, которую охранник торгового центра окликнул женщиной, и настроение у героини с праздничного мгновенно сменилось на траурное. Тема этой ленты - кризис среднего возраста. По длительности она составила три минуты.

Короткометражки показали жизнь с разных сторон: зрители плакали и смеялись.

Все картины транслировались на большом экране при помощи высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру.

В Tele2 отмечают, что новый формат знакомства с киноискусством соответствует и их идеологии: оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиля жизни и проведении досуга.

Сибирякам новый формат фильмов пришелся по душе. Согласитесь, приятно после знойного дня прилечь на зеленой лужайке у реки и провести время за просмотром душевного фильма?

Сотни сибиряков до полуночи смотрели лучшие короткометражки страны.

Нам удалось по-настоящему выкинуть мысли о дедлайнах на работе и на какое-то время почувствовать себя как в детстве - свободным от предрассудков и условностей: в пиджаке на траве - нормально!

- Современная жизнь стремительна: редко можешь найти час-два на просмотр полноформатного кино. Посмотрев 10 мини-фильмов на разные темы, мы пережили разные эмоции, и это непередаваемо: сначала испытываешь грусть, потом хохочешь как ненормальный, а следом погружаешься в лирическую атмосферу. Не растянуто, сконцентрированно. Это своего рода остановка в вечно бегущем темпе жизни, возможность улыбнуться, если видишь проблему. И сама атмосфера просмотра очень уютная, можно лечь и свободно вытянуть ноги, - отметила сибирячка Лариса Алешкова.

За понравившиеся короткометражки можно было проголосовать фонариком.

Помимо того, что зрители насладились просмотром кинокартин, они еще и выбрали лучшие короткометражки. Голосовали фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы определяют народного фаворита, замеряя уровень света.

Справка «КП»

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. Интересный факт: в 2015 году фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий путешествующий фестиваль в мире и удостоился личной похвалы Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В прошлом году мероприятие собрало более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевало статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей придут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.