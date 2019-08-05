2019-08-05T08:42:57+03:00
Общество

«Наконец-то можно вытянуть ноги»: как мы смотрели кино лежа на траве

В «Онлайн-парке» Tele2 на Михайловской набережной показали лучшие уличные короткометражки России
Поделиться:
Авторы короткометражек - молодые режиссеры, а актеры - известные в стране деятели искусства.Авторы короткометражек - молодые режиссеры, а актеры - известные в стране деятели искусства.
Изменить размер текста:

В этом году Tele2 выступила партнером Всемирного фестиваля уличного кино. В программе исключительно короткометражки. Их режиссеры - молодые ребята, а вот актеры, напротив, известны широкой аудитории: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого экрана. Интересно, что в этом году свои силы в качестве режиссера попробовал звезда кино Петр Федоров со своей короткометражкой «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.

Всего 10 фильмов: семейное кино, романтические новеллы, комедии и драмы. Можно было посмеяться и поплакать, посмотреть со стороны на себя или на банальные ситуации из жизни.

Перед просмотром один из организаторов Всемирного фестиваля Александр Щеряков по скайпу пожелал сибирякам по-настоящему насладиться моментом.

Всемирный фестиваль уличного кино впервые в «Онлайн-парке» Tele2.

Всемирный фестиваль уличного кино впервые в «Онлайн-парке» Tele2.

Среди короткометражек два номинанта «Кинотавра»: драма «Интервью» с Алексеем Серебряковым и комедия «Болванка» со Светланой Камыниной. Самая короткая лента «День рождения» - про девушку, которую охранник торгового центра окликнул женщиной, и настроение у героини с праздничного мгновенно сменилось на траурное. Тема этой ленты - кризис среднего возраста. По длительности она составила три минуты.

Короткометражки показали жизнь с разных сторон: зрители плакали и смеялись.

Короткометражки показали жизнь с разных сторон: зрители плакали и смеялись.

Все картины транслировались на большом экране при помощи высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру.

В Tele2 отмечают, что новый формат знакомства с киноискусством соответствует и их идеологии: оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиля жизни и проведении досуга.

Сибирякам новый формат фильмов пришелся по душе. Согласитесь, приятно после знойного дня прилечь на зеленой лужайке у реки и провести время за просмотром душевного фильма?

Сотни сибиряков до полуночи смотрели лучшие короткометражки страны.

Сотни сибиряков до полуночи смотрели лучшие короткометражки страны.

Нам удалось по-настоящему выкинуть мысли о дедлайнах на работе и на какое-то время почувствовать себя как в детстве - свободным от предрассудков и условностей: в пиджаке на траве - нормально!

- Современная жизнь стремительна: редко можешь найти час-два на просмотр полноформатного кино. Посмотрев 10 мини-фильмов на разные темы, мы пережили разные эмоции, и это непередаваемо: сначала испытываешь грусть, потом хохочешь как ненормальный, а следом погружаешься в лирическую атмосферу. Не растянуто, сконцентрированно. Это своего рода остановка в вечно бегущем темпе жизни, возможность улыбнуться, если видишь проблему. И сама атмосфера просмотра очень уютная, можно лечь и свободно вытянуть ноги, - отметила сибирячка Лариса Алешкова.

За понравившиеся короткометражки можно было проголосовать фонариком.

За понравившиеся короткометражки можно было проголосовать фонариком.

Помимо того, что зрители насладились просмотром кинокартин, они еще и выбрали лучшие короткометражки. Голосовали фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы определяют народного фаворита, замеряя уровень света.

Справка «КП»

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. Интересный факт: в 2015 году фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий путешествующий фестиваль в мире и удостоился личной похвалы Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В прошлом году мероприятие собрало более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевало статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей придут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Сервисы нового поколения: Узнать все о льготах, оформить пособия и проконтролировать чиновников - через Интернет
Как цифровые технологии и искусственный интеллект меняют нашу жизнь в социальной сфере? Чего ожидать в ближайшем будущем? «Комсомолка» узнала об этом у первого заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Евгения Писаревского
Новости 24
Венгерово обогнало Новосибирск в работе над благоустройством
На Михайловской набережной показали лучшие уличные короткометражки России
«Это ел ребенок!»: сибирячка купила в магазине пюре с плесенью
Ушел в магазин и не вернулся: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину в синей футболке
Шумели, пинали мяч: охранники разогнали компанию подростков, мешавших новосибирцам спать
Выбросили или украли: сибиряки нашли брошенные сумки за ГПНТБ
«Приуныли немного»: фото с уснувшими на улице сибиряками позабавило соцсети
Новосибирский вуз выиграл суд у Рособрнадзора, но аккредитацию пока не вернул
Стояла на краю: спасатели сняли с моста девушку, задумавшую самоубийство
В воде и с эльфийскими ушками: такой свадебной фотосессии точно ни у кого не было!
Толстенький милаха: у знаменитых новосибирских лабрадоров родился щенок
Идут грозы и ураганы: новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение
Лишился зубов: под Новосибирском пьяный водитель «Жигулей» врезался в дерево
Ушел с дачи: под Новосибирском пропал дедушка с собакой
«Не смущает, что дочка это увидит?»: откровенный танец молодой мамы вызвал споры в соцсетях
Под Новосибирском столкнулись две иномарки: пострадали шесть человек
У мамы букетик вкусный: видео, как ручная белочка грызет розы, позабавило соцсети
Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск
Медведи с человеческими привычками: посетители зоопарка сняли на видео, как мишка пытается расположиться в гамаке
«Черный человек» задержан: 18-летний ревнивец ранил соперника ножом в живот