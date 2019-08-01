Любовь или мистика? Дата знакомства с мужем помогла сибирячке выиграть в лотерею 12 миллионов

26-летняя Анастасия Петухова - новосибирский визажист, вместе с мужем воспитывает двухлетнюю дочку. Живет семья в обычной однушке, купленной на условиях ипотеки. Настя присматривает за маленькой дочкой, муж трудится менеджером. Но совсем скоро их жизнь изменится: девушка выиграла в лотерею 12 миллионов рублей!

«РАНЬШЕ ВЫИГРЫВАЛА ТОЛЬКО 4 ТЫСЯЧИ!»

- Я с детства играю в лотерею. Раньше иногда родители покупали билеты, сейчас - сама, - рассказала «КП» - Новосибирск» Настя. - Но максимум, что раньше выигрывала, - 4 тысячи рублей.

8 июля, в День семьи, любви и верности, сибирячка решила испытать удачу: купила в интернете билет электронной лотереи «Рапидо». Обошелся он в 150 рублей. Сама лотерея ничем не отличается от обычной - цифры в билете должны совпасть с выигрышной комбинацией. Розыгрыш планировался в этот же день, но Настя о нем забыла.

- Я с дочкой играла, когда вдруг мне на телефон приходит сообщение, что я выиграла 12 миллионов рублей. У меня такой шок был! - признается Анастасия. - Я минуту в ступоре пребывала, пыталась осознать!

Тогда Настя заметила еще одну любопытную особенность: числа в выигрышной комбинации совпадают с важными для ее семьи датами. Мистика, да и только!

- Самая главная из них - это дата нашего знакомства с мужем Антоном, - уверяет Настя (но число девушка не называет - держит в секрете на удачу!).

«КУПИМ «ТРЕШКУ»!

Антон узнал о победе жены раньше всех.

- Мужу я позвонила самому первому! Он сначала не поверил. Мы все обсудили вечером. Тогда, конечно, он порадовался, - говорит Настя.

Петуховы уже придумали, на что потратят деньги: решили покупать трехкомнатную квартиру.

- Конечно, хочется, чтобы своя комната была и у ребенка, и у нас, а еще место, где мы могли бы разместить гостей, - планирует Настя.

Вот только с этой мечтой придется немного подождать:

- Нам уже объяснили, что деньги по закону должны перевести в течение 180 дней. Так что покупку квартиры мы отложим на полгода. Плюс ко всему с выигрыша мы заплатим налог (13% от суммы).

И все равно сумма останется немалая - больше 10 миллионов рублей. Так что на «трешку» в центре города и ремонт хватит!

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов, купив билетик за 100 рублей

Счастливчик из Сибири в одночасье отхватил 300 миллионов рублей! Именно столько досталось неизвестному Нострадамусу, который верно предсказал исход очередной лотереи. Человек угадал все номера в розыгрыше 4 из 20. Новоявленный богач родился 29 мая и за первый день после розыгрыша еще не успел заявить о своих правах на миллионы. А может, просто не сверил свои номера с итогами розыгрыша (подробности).