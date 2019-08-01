2019-08-01T13:56:07+03:00
Умные вещи

Побольше и подороже: в Новосибирске вырос спрос «азиатов»

По оценке аналитиков МТС, доля проданных смартфонов с диагональю от 6 дюймов выросла за этот период вдвое и составила 52%: самыми популярными моделями у жителей Новосибирской области стали Honor 7A, Honor 8X и Samsung Galaxy J2 Cor
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В целом новосибирцы демонстрируют растущий интерес и к гаджетам средней ценовой категории.В целом новосибирцы демонстрируют растущий интерес и к гаджетам средней ценовой категории.
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В первом полугодии жители Новосибирской области готовы были выложить за новый смартфон в среднем 16 533 рубля, что выше данных по Сибири и несколько превышает среднюю стоимость смартфона в России, которая составляет 16 160 рублей. По подсчетам аналитиков МТС, покупатели из Москвы выбирали модели в среднем за 19 684 рубля, жители Санкт-Петербурга - за 17 644 рубля. Самый низкий средний чек на покупку смартфона зафиксирован в Ингушетии и Республике Алтай - 10 745 и 11 137 рублей соответственно.

В целом новосибирцы демонстрируют растущий интерес и к гаджетам средней ценовой категории. По итогам первого полугодия, активнее всего продавались гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, спрос на которые за год вырос на 8%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Самыми популярными моделями у жителей Новосибирской области стали Honor 7A, Honor 8X и Samsung Galaxy J2 Core. Покупатели делали выбор в пользу таких устройств, потому что их технические характеристики не уступают флагманским моделям ведущих производителей. Большой дисплей удобен для просмотра фото- и видеоконтента, использования мессенджеров, работы в браузерах и выполнения других задач, для которых используют современный смартфон.

При этом каждый второй новосибирец выбирает гаджет большого размера - с них удобнее и проще потреблять интернет-контент и пользоваться современными цифровыми сервисами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля гаджетов с большим экраном увеличилась почти в пять раз. Анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью Big Data показал, что обладатели гаджетов с дисплеями диагональю от 6 дюймов потребляют на 35% больше интернет-трафика, чем пользователи устройств с экранами менее 5,5 дюйма. Спрос на такие гаджеты заметно снизился: с 73% в июне прошлого года до 42% в этом году. В денежном выражении продажи таких телефонов упали вдвое - с 70 до 35%.

Еще один тренд розничного рынка - уменьшение роста продаж смартфонов от 30 тысяч рублей. В первом полугодии 2019 года продажи таких гаджетов увеличились на 8%, тогда как годом ранее прирост составил почти 50%. По мнению аналитиков МТС, это связано с тем, что пользователи таких устройств продлевают срок пользования гаджетом до 1,5 - 2 лет. При этом не стремятся поменять его на новые модели, поскольку они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений (мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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