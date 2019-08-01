«Коллаборация» зарядила Новосибирск позитивом

Как и обещали организаторы, в рамках мероприятия горожан развлекали, угощали и заряжали позитивом более чем на 30 площадках. За два насыщенных дня в «Коллаборации» приняли участие 18 456 человек, 5000 из них - представители Geek-культуры. По оценкам гостей мероприятия, «Коллаборация» стала одним из самых ярких и незабываемых событий в Новосибирске.

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- Мы счастливы, что нам удалось организовать столь грандиозное мероприятие в родном Новосибирске, - делится впечатлениями руководитель проекта Анна Белых. - В планах сделать наш фестиваль ежегодным. Ведь «Коллаборация» - это фестиваль городской культуры, погружение в творческие флюиды, ритмичную музыку, мир счастливых людей, вкусной еды, смелых экспериментов, где в содружестве и сотворчестве горожан настраивают на позитив компании, а также мастера, ремесленники, представители молодежных субкультур, дизайнеры, художники, артисты и многие другие.

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В первый день фестиваля, 27 июля, у главной сцены в рамках Geek Summer Fest собрались тысячи поклонников поп-культуры со всей Сибири. Десятки косплееров представили свои невероятные образы, каверденсеры зарядили зрителей энергией, воплотив в жизнь танцевальные номера k-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее), а вокалисты радовали песнями из любимых фильмов и сериалов.

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Отлично повеселиться, сделать крутые фото для соцсетей и просто поднять настроение новосибирцам помогли в оригинальной фотозоне ТНТ «Импровизация. Красная комната». Многообразие реквизита позволило участникам мероприятия сделать эксклюзивные фото для своего профиля в «Инстаграме». Самым эпатажным атрибутом фотосъемки была ванна, наполненная деньгами.

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Фишкой «Коллаборации» стала Школа блогеров или #блого_коллаборация от #мтскаждыйдень - для всех желающих попробовать себя в этом направлении.

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Для участников были организованы информативные мастер-классы от экспертов и забавные квесты, ради которых люди придумывали необычные композиции и даже стояли на руках. Между тем конкурс продолжается, но теперь участникам придется побороться за главные призы - скидку 50% на сотовую связь и пауэрбанки от МТС - must have для любого блогера. Награждение пройдет на закрытой вечеринке. Подробности в @Collaboration_nsk

В завершение первого дня на сцене «Коллаборации» зажгла рок-группа «Капитан Дик».

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Второй день, 28 июля, был посвящен теме спорта и ЗОЖ. Каждый мог пройти мастер-класс по йоге, латине, прыжках на KangooJumps и, конечно же, постоять в массовой планке за Новосибирск под чутким руководством сети MetroFitness. Около 100 человек пришли подержать планку на «Коллаборации». Рекордсменом по удержанию планки стала семейная пара - Ольга Маркелова и Сергей Язов. Ребята продержались 16 минут. Они получили главный приз - поездку на Алтай от туристической компании Altaiyes и слот на участие в триатлоне от Altai3race.

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На полезной и разноплановой площадке «Территории творчества» HandMadeMarket собрались более 100 дизайнеров и мастеров со всей Сибири.

Для детей и их родителей организаторы подготовили «Остров приключений» - пространство игры и детских мастер-классов. Партнер фестиваля «Привет, велосипед» провел заезды на велосипедах.

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Отдельную благодарность организаторы выражают компании «ГрузовичкоФ», официальному грузоперевозчику фестиваля, за профессионализм в доставке оборудования на площадку; Михайловской набережной как принимающей стороне; торговому комплексу «РЕКА»; компании «Новосибирскэнергосбыт» - мобильное приложение «Платосфера»; сети кофеен Traveler’s Coffee; правильной столовой «Сытый не голодный»; сети New York Pizza Новосибирcк.

Организатор фестиваля - агентство маркетинговых коммуникаций «Ивент эксперт». Дизайн и SMM-сопровождение - Just UP.

Социальные сети фестиваля:

https://vk.com/collaboration_nsk

https://www.instagram.com/collaboration_nsk/

https://ok.ru/group/55103339823313

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