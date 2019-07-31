Ставка на стабильное развитие отрасли

- Эдуард Дмитриевич, согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Ветеринарных правил определения зоосанитарного статуса для животноводческих хозяйств, предприятий (комплексов), а также организаций, осуществляющих убой крупного рогатого скота, переработку и хранение продукции животноводства» предприятиям по производству и переработке, хранению мяса и молока присваивается зоосанитарный статус. Этот документ вышел в 2017 году. Ему предшествовал документ 2010 года, с которого и началась история вопроса. Это политика государства, которая была активно поддержана крупными производителями свинины. Какова роль данного документа, зачем это нужно отрасли?

- Роль документа сложно переоценить. Это шаг, серьезно повлиявший на стабильное развитие отечественного свиноводства и переработки мяса в целом.

В 2010 году приказом Минсельхоза России были утверждены разработанные Россельхознадзором правила, определяющие зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств, организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства. Так называемая компартментализация. Почему это стало необходимо? Все просто - чтобы защитить отрасль и дать возможность роста свинопроизводства.

Компартментализация, или получение зоосанитарного статуса, означает прежде всего повышение эффективности проводимых ветеринарными службами мер по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней. Африканская чума свиней для человека опасности не представляет, так как люди нечувствительны к вирусу указанного вида, но результатом вспышки этого заболевания являются миллионы уничтоженных животных.

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, которое характеризуется высокой контагиозностью и острым течением. Болезнь развивается два-три дня и неизбежно оканчивается смертью инфицированного животного. Отдельные особи могут выжить, однако они остаются носителями вируса на протяжении продолжительного времени, поэтому угрожают другим животным.

В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья, ликвидация всех свиней в очаге и в радиусе 20 километров от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Угроза африканской чумы свиней - основной фактор, сдерживающий развитие свиноводства во многих странах. Может ли отрасль позволить себе такие потери? Конечно нет.

Еще 10 лет назад самообеспеченность России свининой, я имею в виду отношение объема производства к объему потребления, по расчетам аналитиков, находилась на уровне чуть выше 60%. Сегодня наше государство по производству свинины вышло на уровень продовольственной безопасности и способно обеспечить потребности россиян в качественном мясе, колбасных изделиях и деликатесах.

Сейчас независимо от конъюнктуры мировых рынков российские производители свинины могут гарантировать стабильное обеспечение населения мясопродуктами. Развитие контролирующих норм стало иммунной защитой государства от процессов, способных нанести урон отрасли.

- Обеспечение населения России высококачественными безопасными продуктами является одной из ключевых задач.

- В настоящее время основное внимание уделяется насыщению рынка продовольственными товарами, обеспечивающими рациональный уровень питания населения, а также развитию национального агропромышленного комплекса, повышению конкурентоспособности российских продуктов питания.

Генеральный директор ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Эдуард Щеколов.

Проблема качества и безопасности никогда не теряет своей актуальности. В условиях рынка стабильная производственно-экономическая деятельность предприятий пищевой отрасли агропромышленного комплекса непосредственно связана с решением таких задач, как повышение качества выпускаемой продукции и организация контроля за ним. Для этого на предприятиях необходима благополучная эпизоотическая обстановка, которая предупреждает заболевания животных. Поэтому в соответствии с законодательством сельхозпредприятиям присваивают зоотехнический статус. Это важная, своевременная и показавшая свою эффективность мера по защите продовольственного рынка страны. По сути это правило биологической безопасности свиноводческих предприятий. Компартментализация - разделение животноводческих хозяйств по степени их биологической защиты.

Система компартментов насчитывает четыре уровня. Определение уровня зоосанитарной защищенности хозяйств производится на основе анализа рисков, связанных с распространением возбудителей заразных болезней животных, для которых свиньи могут служить активным или пассивным переносчиком, а также токсинов биогенного происхождения, которые могут вызывать отравление свиней или людей при употреблении в пищу продукции свиноводства. По результатам хозяйство относится к компартментам I, II, III или IV.

- Что это значит?

- Компартмент I - не защищенные от угроз хозяйства, компартмент II - хозяйства низкого уровня защиты, компартмент III - хозяйства среднего уровня защиты, компартмент IV - хозяйства высокого уровня защиты.

Государственным ветеринарным надзором Кудряшовскому мясокомбинату присвоен компартмент IV. Этот документ мы получили в 2011 году.

- Статус присваивается всем категориям хозяйств: от подсобных до товарных комплексов?

- Именно так. Тем самым компартментализация является эффективным и прозрачным методом обеспечения благоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств, взаимоотношений предприятий на рынке.

- Согласно законодательству решение об обследовании с целью определения зоосанитарного статуса для хозяйствующих субъектов является добровольным.

- Это очень относительная добровольность, что абсолютно правильно. Кудряшовскому мясокомбинату присвоен компартмент IV, мы не имеем права сотрудничать с предприятиями-поставщиками статуса ниже IV - иначе и наш статус будет соответственно понижен. Возникает резонный вопрос: пойдем ли мы на такой шаг? Я, как руководитель предприятия, ответственно заявляю: нет. В этом и заключается суть сохранения зоосанитарного статуса и принуждения серьезных предприятий к соблюдению зоосанитарного режима. Значит, те компании, которые имеют желание с нами сотрудничать, будут тоже стремиться к статусу IV. Здесь простая арифметика.

Кроме того, нельзя не отметить, что эта мера значительно влияет на уход из мясного бизнеса теневых структур, качество продукции которых вообще трудно оценить. Собственно, эта цель как раз и заложена в основу компартментализации.

- В соответствии с Приказом Минсельхоза России все хозяйства автоматически относятся к низшему компартменту с даты принятия решения о компартментализации на территории субъекта РФ, а отнесение предприятий к компартментам II - IV осуществляется по результатам обследования…

- Да. Изначально все предприятия имеют самый низкий статус защищенности I. А вот получение зоосанитарных статусов II - IV говорит об эффективности проводимых на предприятии конкретных мер зоосанитарной защиты - таких, как ведение тщательного учета свиного поголовья, отслеживание происхождения животных, кормов, процедуры убоя, соблюдения ветеринарных требований к содержанию животных и прочих необходимых мероприятий.

Реестр предприятий по уровню компартмента опубликован на сайте Россельхознадзора и ни для кого не является секретом. Доступность этой информации - еще один гарант безопасности отрасли.

- Кстати, процедура оценки зоосанитарного статуса бесплатная.

- Да. И не сложная, если у предприятия все в порядке с точки зрения соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

На правах рекламы