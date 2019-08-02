2019-08-02T14:24:54+03:00
Общество

«У бабушки просто организм не справился»: фельдшера «Скорой помощи» судят за смертельный укол пенсионерке

Женщина предупреждала, что у нее аллергия на анальгин, но молодой врач все равно сделал инъекцию
Анна ПАШАГИНА
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Алексей Г. на рабочем месте. Фото: соцсети.Алексей Г. на рабочем месте. Фото: соцсети.
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Под Новосибирском - в Черепановском районном суде - рассматривают дело 30-летнего фельдшера «Скорой помощи» Алексей Г. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности 82-летней пенсионерке. Заявление в полицию написала дочка погибшей. Она уверена, что трагедия произошла из-за рокового укола.

В прокуратуре Маслянинского района корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что старушка сильно болела. Возраст серьезный - давление прыгало, да и другие заболевания давали о себе знать. «Скорую помощь» в тот злополучный вечер вызвала дочь пенсионерки. Пожилая женщина жаловалась на головокружение и боль в груди.

- Фельдшер был предупрежден, что у бабушки аллергия на анальгин, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Пасынков, прокурор Маслянинского района. - Но молодой человек все равно поставил укол с содержанием этого препарата. Говорит, не предполагал, что все так обернется.

Организм пациентки отреагировал моментально: анафилактический шок. Пенсионерку срочно повезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Старушка умерла от аллергии на анальгин.

- По словам фельдшера, он сначала поставил обезболивающее, а уже потом - лекарство с низким содержанием анальгина, - добавил прокурор. - Судебный процесс уже начался, но до приговора еще далеко.

Несмотря на громкое дело, Алексей Г. продолжает работать на «Скорой».

- Я не могу вам рассказать, что случилось. Это врачебная тайна, и я не имею права об этом рассказывать, - прокомментировал он КП-Новосибирск. - У бабушки просто организм не справился. В нашей профессии разные случаи бывают, от этого никуда не деться…

Молодой человек работает на станции «Скорой помощи» уже семь лет.

Молодой человек работает на станции «Скорой помощи» уже семь лет.

Алексей говорит, что начинал работать в Новосибирске, на Ленинской подстанции скорой помощи. В медицине он уже семь лет и уходить из профессии не собирается. Считает спасение людей своим призванием.

- Зачем менять работу? Профессию я выбирал для себя, мне это по душе. Деваться уже некуда, - признается фельдшер. - Да, меня предупредили об аллергии на анальгин. Перед этим я сделал бабушке укол с противоаллергическим препаратом, а уже потом ввел маленькую дозу анальгина с содержанием обезболивающего. Реакция возникла через пять минут после инъекции.

Врач вспоминает, что действовал быстро. Еще раз ввел противоаллергический препарат, но не помогло. Пенсионерку тогда повезли в больницу.

- Боролись за ее жизнь до последнего, - вздыхает врач.

Сейчас его в этой непростой истории поддерживают коллеги.

- Мы уже давно бок о бок работаем, ни о какой неприязни речи быть не может, никто не отвернулся, все всё понимают, - уверен фельдшер.

Только женщина, которая потеряла мать из-за укола, простить врача не может.

- Там речи о примирении даже не идет, - уверяют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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