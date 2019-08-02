«У бабушки просто организм не справился»: фельдшера «Скорой помощи» судят за смертельный укол пенсионерке

Под Новосибирском - в Черепановском районном суде - рассматривают дело 30-летнего фельдшера «Скорой помощи» Алексей Г. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности 82-летней пенсионерке. Заявление в полицию написала дочка погибшей. Она уверена, что трагедия произошла из-за рокового укола.

В прокуратуре Маслянинского района корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что старушка сильно болела. Возраст серьезный - давление прыгало, да и другие заболевания давали о себе знать. «Скорую помощь» в тот злополучный вечер вызвала дочь пенсионерки. Пожилая женщина жаловалась на головокружение и боль в груди.

- Фельдшер был предупрежден, что у бабушки аллергия на анальгин, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Пасынков, прокурор Маслянинского района. - Но молодой человек все равно поставил укол с содержанием этого препарата. Говорит, не предполагал, что все так обернется.

Организм пациентки отреагировал моментально: анафилактический шок. Пенсионерку срочно повезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Старушка умерла от аллергии на анальгин.

- По словам фельдшера, он сначала поставил обезболивающее, а уже потом - лекарство с низким содержанием анальгина, - добавил прокурор. - Судебный процесс уже начался, но до приговора еще далеко.

Несмотря на громкое дело, Алексей Г. продолжает работать на «Скорой».

- Я не могу вам рассказать, что случилось. Это врачебная тайна, и я не имею права об этом рассказывать, - прокомментировал он КП-Новосибирск. - У бабушки просто организм не справился. В нашей профессии разные случаи бывают, от этого никуда не деться…

Молодой человек работает на станции «Скорой помощи» уже семь лет.

Алексей говорит, что начинал работать в Новосибирске, на Ленинской подстанции скорой помощи. В медицине он уже семь лет и уходить из профессии не собирается. Считает спасение людей своим призванием.

- Зачем менять работу? Профессию я выбирал для себя, мне это по душе. Деваться уже некуда, - признается фельдшер. - Да, меня предупредили об аллергии на анальгин. Перед этим я сделал бабушке укол с противоаллергическим препаратом, а уже потом ввел маленькую дозу анальгина с содержанием обезболивающего. Реакция возникла через пять минут после инъекции.

Врач вспоминает, что действовал быстро. Еще раз ввел противоаллергический препарат, но не помогло. Пенсионерку тогда повезли в больницу.

- Боролись за ее жизнь до последнего, - вздыхает врач.

Сейчас его в этой непростой истории поддерживают коллеги.

- Мы уже давно бок о бок работаем, ни о какой неприязни речи быть не может, никто не отвернулся, все всё понимают, - уверен фельдшер.

Только женщина, которая потеряла мать из-за укола, простить врача не может.

- Там речи о примирении даже не идет, - уверяют в прокуратуре.