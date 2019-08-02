Сеть «Газпромнефть» продала более 6,5 миллиона литров топлива с помощью собственного мобильного приложения АЗС.GO

С момента запуска в декабре 2018 года АЗС.GO с помощью онлайн-сервиса реализовано 6,6 миллиона литров бензина и дизельного топлива.

Услуга по оплате заправки автомобиля с помощью мобильного приложения доступна на большинстве АЗС сети «Газпромнефть» во всех регионах присутствия.

АЗС.GO - собственная разработка компании. Приложение работает на платформах Android и iOS. Использование АЗС.GO позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5 - 2 раза. Приложение помогает клиенту создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму. Автомобилист может не выходя из машины оплатить топливо привязанной банковской картой, ApplePay, бонусами программы лояльности «Нам по пути». В АЗС.GO предусмотрена функция поиска ближайшей автозаправочной станции по местоположению и ценам на топливо.

- Мы активно занимаемся развитием цифровых продуктов, потому что видим большую потребность в них у наших клиентов. Вместе с партнерами создаем «бесшовный» продукт банка и ретейла - кешбэк в мобильном приложении АЗС.GO, которое дает возможность не только быстро и без очередей оплатить топливо, но и значительно сэкономить, что стимулирует клиентов пользоваться сервисом, формируя новые паттерны поведения, - рассказал глава департамента клиентских решений компании «Газпром нефть» Алексей Бобров.

Активное развитие приложения стало возможным в том числе благодаря партнерству с платежной системой «Мир», соглашение с которой было подписано на ПМЭФ-2019. Благодаря сотрудничеству «Газпром нефти» и ПС «Мир» держатели национальных платежных карт получили возможность возврата повышенного кешбека при покупке моторного топлива с помощью приложения АЗС.GO.

- Мы вместе с АЗС «Газпромнефть» разработали выгодное предложение для автовладельцев - объединили современный способ оплаты и кешбэк в размере 10%. У многих держателей национальных платежных карт уже сформировалась привычка оплачивать топливо безналичным способом и получать кешбэк. Поскольку предложение получило большой отклик, было принято решение продлить акцию до конца года, - отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.