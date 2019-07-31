Чипсы и вобла - прошлый век: сибиряков научили правильно сочетать вкусные блюда и пиво

В баре «RESPUBLICA» показали, как должен выглядеть идеальный ужин. На столах была отменные закуски и напитки, но впервые посетителям рассказали, что с чем лучше сочетать. Только так можно по достоинству оценить вкус еды и аромат напитка, одно способно по-новому раскрыть другое. В мире такой подход к пище называют искусством фудпейринга. До Сибири это понятие пока в новинку, так давайте же поближе познакомимся с этим явлением.

«Балтика» развеяла стереотип, что лучшая еда к пенному - чипсы и вобла. Фото: night2day

Загадка иеролиглифа

Роль экспертов на себя взяла компания «Балтика». У них уже несколько лет существует образовательный проект «Пивной сомелье»: в рамках специальных гастроужинов пиво рассматривают как составляющую культуры в самых разных ее проявлениях - кулинарии, истории, искусстве и так далее. За это время удалось сместить представления людей о пенном напитке: культура потребления повышается, появляются новые качественные запросы, и уже можно говорить не о базовых вещах, связанных с напитком, а о различных аспектах его потребления. Так, например, вечер начался с презентации об истории пивоварения. Посетители бара удивились: оказывается, в Древнем Египте пенный напиток был популярен: древнеегипетский иероглиф «обед» означает «хлеб и пиво».

Экспертом гастроужина стал Виктор Казаринов, он много лет изучает тему сочетаний еды и напитка. Фото: night2day

После познавательной части была практическая. Чтобы почувствовать разницу на деле организаторы взяли несколько сортов пива и составили к ним подходящие сеты: тот случай, когда ужин пойдет на пользу, а не в бока.

Гостям гастроужина предложили четыре сочетания напитков и блюд. Фото: night2day

Многие считают, что лучшие закуски к пенному - соленые орешки, чипсы, сухарики и вобла. В топку стереотипы! К тому же синтетические вкусы убивают натуральный вкус пива.

Эксперты вечера показали целый мир гастрономический экспериментов и нестандартных сочетаний!

Что с чем сочетать?

Урок фудпейринга сибирякам преподал менеджер по обучению и развитию компании «Балтика» Виктор Казаринов. Вместе с другими знатоками в этой области он уже несколько лет изучает тему вкусного сочетания пива и еды.

Пшеничное BlancheBeer с креветками в темпуро. Фото: night2day

Команда профессионалов подобрала к четырем сортам пива идеальные сочетания блюд и предложили гостям их попробовать: что называется, почувствуй разницу на вкус.

Первый номер программы - классический пилснер Holsten в сочетании с теплым мясным салатом. Блюдо подчеркнуло благородную горчинку и яркий солодоватый аромат немецкого напитка.

На смену классики пришел изысканный BlancheBeerс креветками в темпуро: пшеничное пиво, сваренное по бельгийской технологии и морепродукты - идеально.

Традиционное французское пиво Kronenbourg 1664 Blanc подавали с куриной грудкой, запечённой на гриле. Лёгкое диетическое мясо подчеркнуло сладость пшеничного пива и его яркую цитрусовую ароматику.

Kronenbourg 1664 Blanc подавали с куриной грудкой на гриле. Фото: night2day

Гвоздем гастропрограммы и полной неожиданностью стало сочетание стаута и шоколадного чизкейка.

Гости ужина с долей недоверия и улыбкой сомнения, дескать не розыгрыш ли это, поглядывали на необычное блюдо, а потом распробовали и удивились прекрасному дуэту напитка и десерта: эксперимент от «пивного сомелье» удался!

Итак, как же правильно сочетать пиво и еду? В первом случае: вкус напитка должен усиливать вкус пищи, например: острое - горькое, шоколад - жжёное. Или напротив должен создавать контраст: горькое напиток - сладкие десерты, сладкое - острая пища. Есть еще одно мнение: пиво должно быть нейтрально к еде, не мешать ее восприятию. Какому из методов отдавать предпочтение - решать вам.

Неожиданное сочетания шоколадного стаута с чизкейком. Фото: night2day

К легким сортам, таким как эль из светлого солода и пильзенское, лучше подойдут закуски с салатами. В то же время более тяжелые сорта - такие как стаут - гармоничнее сочетаются с более обогащенной едой. А еще стоит помнить об основном аромате в пиве - это может быть солодовый, хмельной, пряный, цитрусовый или фруктовый оттенки, соответственно, правильно сочетай его с основным вкусом в твоей еде, например, с жареным, пикантным, десертным, сладким и т.д.

Гости гастроужина оценили по достоинству шоколадный эксперимент гурманов. Фото: night2day

Без больной головы и лишних кило

Кстати, подбирать еду к пиву намного проще, нежели к вину. Пивоварение имеет столь много оттенков вкуса, что к ним непременно отыщется то блюдо, которое сможешь выбрать себе на ужин.

Такой гастровечер будет не только вкусным, но и полезным: благородные закуски принесут насыщение в меру. Это вам не тазик с чипсами, которые ешь бесконечно, а на утро еле молния на джинсах сходится. Ведь, как известно, толстеют не от пива, а от неправильной и чрезмерной закуски. А еще лишнего не выпьешь, так как это уже будет не самоцель, ты поймешь, какое наслаждение пить пиво медленно: смаковать и чувствовать каждую нотку аромата богатого напитка. Пробуй, экспериментируй!

Также на вечере говорили и о антураже - атрибутах, которые создают особое настроение, о контексте, в котором пиво используется в литературных произведениях и кино, об особенностях потребления пенного напитка в разных странах и особенностях предпочтения жителей юга России. И это уже совсем иной уровень отношения не только еде и напиткам, но и к самому себе.

Стоит помнить и об основном аромате пенного напитка и подбирать блюдо в соответствии с ним. Фото: night2day

Кто на экскурсию в пивоварню?

А теперь о качестве самого пива. Как варят пиво, может увидеть каждый совершеннолетний желающий. Компания «Балтика» проводит экскурсии на своем заводе, где рассказывает и показывает всю технологию приготовления пенного напитка.

Ну а продвинутые гости гастроужина в скором времени продолжат свое просвещение: теперь уже на заводе «Балтика». Сибиряки заинтересовались технологией приготовления пенного напитка. Кстати, на такую экскурсию могут попасть все совершеннолетние желающие.