«Законодательного регулирования - достаточно»: власти Новосибирской области и представители пивной отрасли обсудили пути решения проблем пивной розницы

Круглый стол прошел с участием представителей пивоваренной отрасти, контролирующих и исполнительных органов власти, экспертов отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округаи СМИ.

Встреча стала частью программы деловых мероприятий Новосибирской Недели Торговли 2019, которая проходила в регионе с 10 по 26 июля 2019 года. Организаторами круглого стола выступили Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области при участии новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП), общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup.

Повестка встречи включала наболевшие вопросы розничной продажи пива, в частности - инициативу депутатов регионального Заксобрания о введении дополнительных ограничений продажи пива в магазинах Новосибирска и области. Так, по информации Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, данный вопрос вызван жалобами населения на нарушения правил торговли и общественного порядка частью торговых заведений, расположенных в жилых домах региона.

По мнению большинства собравшихся, для поддержания правопорядка в жилых кварталах и пресечения нарушений правил торговли достаточно эффективных действий правоохранительных и контролирующих органов. Дополнительные же запреты и ограничения могут вызвать обратный эффект и способны принести существенный урон законопослушным предприятиям торговли, что, как следствие, обернется ростом «теневых» доходов в связи с перераспределением рынка в пользу нелегальной продажи алкогольной продукции, сокращением налоговой базы бюджета области.

Выступая на круглом столе, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров подчеркнул, что обсуждаемая тема касается большого числа потребителей и предпринимателей.

- Мы стараемся, чтобы любое решение, которое принимает власть, было построено на предварительном диалоге с теми, кого это решение касается. Мы готовы к диалогу с представителями отрасли, нам нужна обратная связь от бизнеса, но желательно, чтобы она была на уровне конкретных предложений, - добавил Андрей Гончаров.

В своем выступлении старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова привела ряд примеров из практики ограничений отрасли в различных регионах страны и обратила внимание на необходимость выработки единых понятий торговли.

- В регионах с самыми жесткими ограничениями растет количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Любые меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние исключительно на участников рынка, действующих в правовом поле. Ужесточение законодательства не меняет поведенческих привычек потребителя, который, лишаясь возможности приобретать алкоголь легально, идет на сознательный риск приобретения алкогольной продукции у нелегальных продавцов.Мы предлагаем, в первую очередь, совместно определить критерии цивилизованной и нецивилизованной торговли и только после этого обсуждать меры, которые могут оказать влияние на недобросовестных предпринимателей, и не создавать дополнительные сложности для тех, кто честно ведет свой бизнес, - отметила Ирина Федорова.

Участники круглого стола поддержали предложение и проявили заинтересованность в совместной с властями работе по выработке взвешенных решений проблемных вопросов пивной отрасли региона, что впоследствии может стать хорошей практикой для применения и в других регионах страны.

По итогам встречи будет разработана Резолюция с предложениями предпринимательского сообщества, она будет учтена при формировании решений обсуждаемых вопросов, а также направлена всем участникам круглого стола, в профильные министерства федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательные структуры и контролирующие органы.

НАША СПРАВКА

Организаторы:

Новосибирская неделя торговли 2019 / NovosibirskRetailWeek 2019 проведена 10-26 июля 2019 года под эгидой Министерства промышленности и торговли Новосибирской области. В этот период в регионе была организована насыщенная деловая и развлекательно-образовательная программа: экскурсии, в том числе, на кондитерское производство, кубок бартендеров, круглые столы по поводу оборота пива и сигарет, семинар о ритейл-бизнесе, встречи с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андреем Гончаровым и губернатором региона Андреем Травниковым, оптово-розничная универсальная ярмарка в г.Колывань и много других событий. Подробности программы https://minpromtorgnso.timepad.ru/events/.

Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup - лидер российского рынка пива, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью CarlsbergGroup, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» - ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

«Балтика-Новосибирск» - одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском федеральном округе, которое осуществляет свою деятельность с 2008 года, один из 8 филиалов компании «Балтика». Предприятие оснащено самым современным оборудованием ведущих мировых фирм, производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год, выпускает более 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок: «Балтика 0», «Балтика 3», «Балтика 7», «Балтика 9», «Балтика Кулер», ZateckyGus, Garage, Karmi, «Большая кружка», «Жигулевское», «Рижское», Tuborg, Carlsberg, Holsten, региональные бренды «Заповедное» и «Сибирский бочонок». Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Казахстан, Монголию и в Китай.