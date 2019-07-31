Новосибирский электродный завод торжественно отметил День металлурга

Сотрудники Новосибирского электродного завода отметили профессиональный праздник - День металлурга. Местом проведения торжеств стал обновленный парк культурно-оздоровительного комплекса ЭПМ-НовЭЗ.

Шоу с флагами.

В середине дня в парке были организованы игры, конкурсы и театральные представления для детей, а вечером на праздничную сцену вышли музыкальные коллективы из Новосибирска.

Для детей был организован бесплатный аквагрим.

Подрастающее поколение.

Открывая праздник, управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук поздравил коллег с Днем металлурга и 45-летним юбилеем предприятия:

- Хочется сказать добрые, теплые слова ветеранам, которые много лет и сил отдали нашему заводу. Благодарю вас за нелегкий труд и верность профессии! От всей души желаю сотрудникам завода крепкого здоровья, новых успехов и процветания!

Выступление группы Drum Factory.

Концерт новосибирских кавер-групп.

В адрес завода прозвучали поздравления от председателя Совета депутатов Искитимского района Александра Рукаса и заместителя главы администрации Искитимского района Бориса Безденежного.

- Линево - замечательный поселок, где практически каждый житель связан с электродным заводом, - отметил Александр Рукас. - Я восемь лет отработал на электродном заводе и горжусь тем, что я металлург.

Особенно вызвала восторг у детей и молодежи пенная дискотека.

Пенная дискотека.

- Хорошо, что сегодня и на протяжении ряда лет предприятие стабильно развивается, - подчеркнул Борис Безденежный. - Видно, что продукция пользуется спросом.

В официальной части праздника лучшим сотрудникам ЭПМ-НовЭЗ были вручены награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, руководства Новосибирской области, Искитимского района и Группы ЭПМ.

Награды Администрации Искитимского района вручил первый заместитель главы Борис Безденежный.

Награды Администрации рабочего поселка Линево вручил глава Яков Ландайс.

Двое сотрудников удостоены звания «Почетный металлург». Нагрудный знак и удостоверение почетного металлурга получили загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей ЦОЭП Сергей Кременцов и мастер управления главного механика Александр Кириенко. Мастеру по ремонту оборудования УГМ Александру Кононову и старшему мастеру ЦМОЭП Руслану Новикову вручены почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 24 сотрудника занесены на заводскую Доску почета. В 2019 году 48 работникам ЭПМ-НовЭЗ присвоено звание «Ветеран завода». Всего в День металлурга получили награды 124 сотрудника завода.

Награды Совета депутатов Искитимского района вручил Александр Рукас.

В юбилейный год Новосибирский электродный завод находится на пике мощностей. В 2019 году Группа ЭПМ планирует потратить более 1 миллиарда рублей на модернизацию завода. В сентябре на шестой технологической нитке смесильно-прессового цеха будет введен в строй немецкий смесительный комплекс EIRICH. Обновления смесильного оборудования заводчане ждали давно.

Управление главного механика ЭПМ-НовЭЗ победитель корпоративной номинации Команда года.

- Развитие завода сегодня достигло очень высокого уровня, - говорит почетный металлург РФ, экс-директор по производству ЭПМ-НовЭЗ Владимир Вилисов. - Смесильный комплекс немецкой фирмы - то, о чем мы мечтали несколько десятков лет. Сейчас завершается его монтаж, должны запустить. Это позволит еще больше улучшить качество продукции.

Управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук вручил кубки победителям заводской Спартакиады.

Четверо сотрудников завода получили высокие награды Министерства промышленности и энергетики РФ и звание Почетный металлург РФ.

В День металлурга ветераны завода, вышедшие на заслуженный отдых, вновь с удовольствием встретились с коллегами, обменялись поздравлениями и воспоминаниями о трудовой молодости. Председатель Совета ветеранов ЭПМ-НовЭЗ Людмила Григорьева пожелала ветеранам крепкого здоровья, а нынешнему поколению заводчан - новых трудовых побед.

Гости праздника.

В парке работала юбилейная фотовыставка.

Мероприятие продолжалось 11 часов.

День металлурга уже давно вышел за рамки профессионального праздника и стал торжеством для всего рабочего поселка Линево. Ярким завершением праздника стал грандиозный фейерверк, посмотреть который собралось несколько тысяч жителей Линево.