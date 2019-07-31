2019-07-30T12:26:44+03:00
Общество

Новосибирский электродный завод торжественно отметил День металлурга

В этом году праздник совпал с 45-летним юбилеем предприятия [фото]
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Грандиозный фейерверк собралось посмотреть несколько тысяч жителей Линево.Грандиозный фейерверк собралось посмотреть несколько тысяч жителей Линево.

Сотрудники Новосибирского электродного завода отметили профессиональный праздник - День металлурга. Местом проведения торжеств стал обновленный парк культурно-оздоровительного комплекса ЭПМ-НовЭЗ.

Шоу с флагами.

Шоу с флагами.

В середине дня в парке были организованы игры, конкурсы и театральные представления для детей, а вечером на праздничную сцену вышли музыкальные коллективы из Новосибирска.

Для детей был организован бесплатный аквагрим.

Для детей был организован бесплатный аквагрим.

Подрастающее поколение.

Подрастающее поколение.

Открывая праздник, управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук поздравил коллег с Днем металлурга и 45-летним юбилеем предприятия:

- Хочется сказать добрые, теплые слова ветеранам, которые много лет и сил отдали нашему заводу. Благодарю вас за нелегкий труд и верность профессии! От всей души желаю сотрудникам завода крепкого здоровья, новых успехов и процветания!

Выступление группы Drum Factory.

Выступление группы Drum Factory.

Концерт новосибирских кавер-групп.

Концерт новосибирских кавер-групп.

В адрес завода прозвучали поздравления от председателя Совета депутатов Искитимского района Александра Рукаса и заместителя главы администрации Искитимского района Бориса Безденежного.

- Линево - замечательный поселок, где практически каждый житель связан с электродным заводом, - отметил Александр Рукас. - Я восемь лет отработал на электродном заводе и горжусь тем, что я металлург.

Особенно вызвала восторг у детей и молодежи пенная дискотека.

Особенно вызвала восторг у детей и молодежи пенная дискотека.

Пенная дискотека.

Пенная дискотека.

- Хорошо, что сегодня и на протяжении ряда лет предприятие стабильно развивается, - подчеркнул Борис Безденежный. - Видно, что продукция пользуется спросом.

В официальной части праздника лучшим сотрудникам ЭПМ-НовЭЗ были вручены награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, руководства Новосибирской области, Искитимского района и Группы ЭПМ.

Награды Администрации Искитимского района вручил первый заместитель главы Борис Безденежный.

Награды Администрации Искитимского района вручил первый заместитель главы Борис Безденежный.

Награды Администрации рабочего поселка Линево вручил глава Яков Ландайс.

Награды Администрации рабочего поселка Линево вручил глава Яков Ландайс.

Двое сотрудников удостоены звания «Почетный металлург». Нагрудный знак и удостоверение почетного металлурга получили загрузчик-выгрузчик обжиговых и графитировочных печей ЦОЭП Сергей Кременцов и мастер управления главного механика Александр Кириенко. Мастеру по ремонту оборудования УГМ Александру Кононову и старшему мастеру ЦМОЭП Руслану Новикову вручены почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 24 сотрудника занесены на заводскую Доску почета. В 2019 году 48 работникам ЭПМ-НовЭЗ присвоено звание «Ветеран завода». Всего в День металлурга получили награды 124 сотрудника завода.

Награды Совета депутатов Искитимского района вручил Александр Рукас.

Награды Совета депутатов Искитимского района вручил Александр Рукас.

В юбилейный год Новосибирский электродный завод находится на пике мощностей. В 2019 году Группа ЭПМ планирует потратить более 1 миллиарда рублей на модернизацию завода. В сентябре на шестой технологической нитке смесильно-прессового цеха будет введен в строй немецкий смесительный комплекс EIRICH. Обновления смесильного оборудования заводчане ждали давно.

Управление главного механика ЭПМ-НовЭЗ победитель корпоративной номинации Команда года.

Управление главного механика ЭПМ-НовЭЗ победитель корпоративной номинации Команда года.

- Развитие завода сегодня достигло очень высокого уровня, - говорит почетный металлург РФ, экс-директор по производству ЭПМ-НовЭЗ Владимир Вилисов. - Смесильный комплекс немецкой фирмы - то, о чем мы мечтали несколько десятков лет. Сейчас завершается его монтаж, должны запустить. Это позволит еще больше улучшить качество продукции.

Управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук вручил кубки победителям заводской Спартакиады.

Управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук вручил кубки победителям заводской Спартакиады.

Четверо сотрудников завода получили высокие награды Министерства промышленности и энергетики РФ и звание Почетный металлург РФ.

Четверо сотрудников завода получили высокие награды Министерства промышленности и энергетики РФ и звание Почетный металлург РФ.

В День металлурга ветераны завода, вышедшие на заслуженный отдых, вновь с удовольствием встретились с коллегами, обменялись поздравлениями и воспоминаниями о трудовой молодости. Председатель Совета ветеранов ЭПМ-НовЭЗ Людмила Григорьева пожелала ветеранам крепкого здоровья, а нынешнему поколению заводчан - новых трудовых побед.

Гости праздника.

Гости праздника.

В парке работала юбилейная фотовыставка.

В парке работала юбилейная фотовыставка.

Мероприятие продолжалось 11 часов.

Мероприятие продолжалось 11 часов.

День металлурга уже давно вышел за рамки профессионального праздника и стал торжеством для всего рабочего поселка Линево. Ярким завершением праздника стал грандиозный фейерверк, посмотреть который собралось несколько тысяч жителей Линево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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