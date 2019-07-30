2019-07-30T09:51:38+03:00
Общество

Самые меткие и быстрые: новосибирские подростки испытали себя на «Полигоне возможностей»

Попасть в мишень, вырыть окоп, причем сделать все это быстрее соперника. Не каждый взрослый с этим справится, а эти курсанты – смогли
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки соревновались в стрельбе. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Подростки соревновались в стрельбе. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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Проходит «Полигон твоих возможностей» ежегодно, и включают в себя несколько этапов. В мае-июне 2019 года в 25 муниципальных районах и городских округах провели муниципальные этапы соревнований, в которых поучастовало 4512 человек. А первый зональный этап стартовал в Сузунском районе: 9 команд собрались в лагере «Юниор», чтобы побороться за победу и выход в финал областных соревнований. Состязания проводит областной Центр патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области, общественной организации «Союз десантников Сибири», регионального отделения ДОСААФ России Новосибирской области.

ВОДИТЕЛЬ, РАЗВЕДЧИК, СВЯЗИСТ...

Подросткам нужно было проявить себя сразу в пяти компетенциях: «Водитель», «Медик», «Разведчик», «Связист», «Стрелок». Чтобы курсанты военно-патриотических клубов могли подготовиться, для них проводили специальные занятия.

Шли соревнования четыре дня. И если вы думали, что рискнули проверить свои силы только мальчишки, то вы ошибаетесь. В соревнованиях участвовала и команда, в которой были только девочки, - это военно-патриотический клуб «Защитник» из поселка Линева.

- Мы участвовали впервые, хотя нас очень давно приглашали, - рассказывает Екатерина Курепина, руководитель военно-патриотического клуба «Защитник-54». – Для детей это мероприятие приносит очень много пользы, поэтому мы, конечно, поехали. В команде у меня было пять девчонок, всем по 14-15 лет.

- Не сложно было? Ведь ваша единственная команда девочек соревновалась наравне с мальчишками...

В соревнованиях участвовали 9 команд. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

В соревнованиях участвовали 9 команд. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

- На самом деле, что касается моральной составляющей, то мои девчонки очень бойкие, дисциплинированные. И они не перавый раз учатвуют в соревнованиях, и прекрано понимают, что на таких соревнованиях нет разделения на мальчиков и девочек: есть бойцы, которые должны выполнять определенные задания.

- Но ведь парни выносливее…

- Конечно, физически девочки слабее, и в некоторых компетенциях – например, «Водитель», где нужно было быстро заменить колесо, или на компетенции «Стрелок», где нужно было копать окоп – им было сложно. Зато девчонки более сообразительные и собранные: например, на компетенции «Разведчик», где нужно было составлять карту, строить «секретки» (это места для укрытий), моя воспитанница Полина стала лучшей. Я своих девчонок учу использовать именно этими женскими качествами! Мы поняли, где наши сильные стороны, и, думаю, если немного потренируемся, то сможем в областном финале претендовать на победу.

ВЕСЬ В ДЕДА!

И если девочки заняли седьмое место, то лучшими стали парни из военно-патриотического клуба «Искатель». Именно этот клуб представляли два брата – близнеца – Виталий и Вадим Гресс. Виталий занял первое место в компетенции «Стрелок»:

- Военных у нас в семье нет, но мой дед охотник, с него пример беру, - поделился Виталий.

Вадим тоже выступил хорошо: стал четвертым в номинации «Разведчик». Опять же: всем приемам парень научился сам.

- Нам все очень понравилось! Несколько лет назад мы с братом впервые приехали в лагерь, попробовали себя в патриотическом клубе, и поняли, что здесь по-настоящему интересно!

Так парни и стали курсантами «Искателя», и помогли завоевать своей команде первое место. С чем мы их и поздравляем! И, конечно, желаем успехов в областном финале, который пройдет уже осенью.

Одна из заданий курсанты выполняли в противогазах. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

Одна из заданий курсанты выполняли в противогазах. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

Кто победил?

1 место – военно-патриотический клуб «Искатель», с. Верх-Тула

2 место – военно-патриотический клуб «Тигр», Искитимский район

3 место – военно-патриотический клуб «Гвардия», сборная Сузунского района

4 место – Военно-патриотическкий клуб «Созвездие» СОШ №14 с.Марусино

5 место - ПО «Импульс-1», Искитимский район

6 место – военно-патриотический клуб «Десантники Сибири», г. Новосибирск

7 место – военно-патриотический клуб «Защитник - 54», Искитимский район;

8 место – ПО «Импульс-2», Искитимский район

9 место - ВПК РО ДОСААФ России Новосибирской области Сузунского СТК

ИСТОЧНИК KP.RU

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