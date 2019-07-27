Чудо с лапками: сибирячка делит дом с 4 лисами, 6 кошками, 2 собаками и хорьком

Сибирячка Елена Шелест - флорист, живет в своем частном доме. А вместе с ней еще делят квадратные метры 2 собаки, 6 кошек, 4 лисы и хорек. Настоящий «Зверополис» получается! Как они живут все вместе, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722669" frameborder="0"></iframe> Сибирячка делит дом с 4 лисами, 6 кошками, 2 собаками и хорьком.

Хитрые мордашки

С Еленой и ее питомцами мы пошли погулять в парк: на улице сибирячка лис держит строго на поводке, чтобы они не разбежались.

- Гуляю с ними по очереди. К сожалению, пока у нас только две шлейки. Да и чтобы они набегались, нужно как минимум два часа. Места выбираем тихие, чтобы собак не было, - делится с корреспондентом КП-Новосибирск Елена.

Непоседы-лисы гуляют только со шлейкой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока питомцы обнюхивали траву и осваивались в парке, хозяйка рассказала, как четверолапая компания появилась в ее доме.

- Все началось с чернобурки по имени Чудо. Я ее купила: очень сильно хотела лису. А потом уже взяла себе Макса, - рассказывает Елена. - Когда начали закрывать контактные зоопарки, администрация одного из них обратилась ко мне, и я забрала Феликса с Машей.

Елена вместе со своим питомцем.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждое животное со своим характером. Например, Макс очень любит привлекать к себе внимание: во время прогулки он постоянно бегает и пытается добиться ласки от окружающих людей. Елена ласково называет его «свой пацан» и шутит, что ему только кепки не хватает, чтобы дополнить наглый образ рыжего любимца.

Феликс - брутальный и интеллигентный. Во время прогулки по парку он ведет себя очень выдержанно. Не бегает, аккуратно изучает каждого встречного человека.

Макс с удовольствием пробует кроссовки на вкус.Фото: Алена МАРТЫНОВА

НА ДЕСЕРТ - АРБУЗЫ И ГРУШИ

Но прогулка - далеко не единственное испытание для хозяйки. Еще одна сложность - накормить всех лис. Ежедневно Елена дает своим питомцам суточных цыплят, курицу. А иногда балует арбузом и грушами. В общем, забот хоть отбавляй.

Елену частенько спрашивают, зачем она выбрала не ручную маленькую собачку, а рыжих питомцев.

Лисы отлично уживаются вместе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Лиса очень ориентирована на людей. В ней нет преданности, как у собаки, но она любит хозяина еще сильнее. У лисы нет агрессии. Она хитрая, как положено лисам, но ласковая, как кошка, и игривая, как собака, - описывает животных хозяйка. - Я, наверно, сумасшедшая. Все девушки думают, как бы новое платье купить, а я думаю о том, как бы лисам шлейку новую приобрести, удобную.

А вообще Елена не рекомендует заводить пушистых животных в квартире. Им там некомфортно и очень тесно. Вот, например, Макс и Феликс очень любят догонялки. Как только начинаешь от них убегать, сразу же мчатся за тобой. И представьте себе такие игры в однушке…

Феликс - очень интеллигентный лис.Фото: Алена МАРТЫНОВА

НАША НЯША

Кстати, на прогулку с корреспондентом КП-Новосибирск Елена «вывела» еще одного питомца - хорька Няшу.

- Няшу я тоже забрала из контактного зоопарка. Она такая ласковая, милая, имя полностью соответствует характеру, - говорит о своей маленькой любимице женщина.

Хорька Няшу Елена тоже забрала из контактного зоопарка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Няша просто обожает бегать. Елена говорит, что хорек очень быстро освоился в доме, будто всегда там жил. Когда начинаешь зверька догонять, он смешно пятится назад и подпрыгивает, сметая все на своем пути.

- Она очень ласковая. Если захочешь поцеловать, лизнет в ответ, - улыбается женщина. - Любимое лакомство хорька - курица. Няша ее обожает. Так и живем все вместе!