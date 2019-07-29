«Дочка кричала от боли, а потом впала в кому»: врач лечила опухоль мозга у школьницы цитрамоном

Маленькой Любе из Новосибирска 10 лет. Ее мечта - стать военным врачом. Она любит петь, танцевать, мастерить поделки. Но сейчас ей сложно заниматься любимыми делами. Девочка переболела тяжелой болезнью, набрала лишний вес и постоянно хочет спать. Врачи считают, что Люба - в принципе здоровый ребенок. Хотя еще год назад именно они чуть не погубили девочку.

«КРИЧАЛА НА ВЕСЬ ДОМ!»

Все началось в 2018 году. Люба начала жаловаться на головную боль. Наталья Черепанова, мама девочки, повела дочь к терапевту, чтобы понять причину.

- Нам назначили общие анализы, сказали пройти обследования у разных специалистов, чтобы исключить ряд болезней. Например, ходили на прием к лору, чтобы убрать из диагнозов гайморит. Окулист нам поставил резкое снижение зрения и выписал очки, - рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Так выглядела девочка до страшной болезни. Фото: личный архив.

Итоговое заключение должен был выдать врач-невролог. Медик осмотрела ребенка и поставила диагноз «вегетососудистая дистония» под вопросом. Маму Любы при этом успокоила: «Ничего серьезного, дочка растет, поэтому возможны какие-то сбои в работе организма».

- Сказали, что со временем все само пройдет, не о чем переживать. При этом врач разрешила принимать не больше двух таблеток цитрамона, чтобы убрать головную боль. Если бы я знала, что цитрамон тут бессилен! - говорит мама девочки.

Дешевый популярный цитрамон ребенку не помогал. Каждый день Люба жаловалась маме, что голова «вот-вот взорвется».

- Дочка кричала от боли. Говорила: «Даже уснуть не могу!» Кричала на весь дом - такие были боли, - вспоминает Наталья. - Мы снова попали к неврологу. В этот раз нам не назначили никаких обследований. Она просто выписала уколы «Церебролизин», которые якобы должны были помочь. А на деле чуть не убили дочку!

После трех уколов Люба попала в реанимацию в состоянии комы. Школьница без сознания пролежала несколько дней. Врачи наконец-то более тщательно обследовали ребенка. Оказалось, у Любы - опухоль мозга с водянкой. Цитрамоном тут делу не поможешь.

- Любе экстренно сделали операцию: удалили опухоль и вставили шунты в голову, чтобы жидкость не накапливалась, - продолжает Наталья. - После выписки мы уже наблюдались в центре федеральной хирургии. А врача-невролога, которая давала советы принимать цитрамон, уволили после моих жалоб и разбирательств.

Диагноз, который поставили Любе после комы. Фото: личный архив.

«СТАНЕТ ХУЖЕ - ДАДИМ ИНВАЛИДНОСТЬ»

Жизнь Любы разделилась на до и после. Таблетки заменили еду, а больницы стали вторым домом. Весной 2019 года девочку повторно прооперировали. Опухоль оказалась доброкачественная. Но вмешательство в область мозга все равно дает о себе знать.

- Люба стала полнеть не по дням, а по часам. Поведение изменилось, стала раздражительнее. Быстро утомляется, - переживает мама девочки.

После тяжелых операций девочке требуются дорогие препараты.

- Нейрохирург выписала нам лекарство «Минирин», которое не найти в России. В аптеках его просто нет. Мы искали любые возможности, чтобы как-то помочь дочке. Нашли только один вариант - заказывать лекарство в Казахстане, - делится с корреспондентом КП-Новосибирск Наталья.

Пачка таблеток стоит от 9 тысяч рублей. Сумма для семьи приличная. Черепановы попытались получить инвалидность, чтобы пенсией покрыть расходы. Любу два раза водили на комиссию, но врачи категоричны: ребенок здоров, ведь опухоль вырезали!

- На мои слова, что у ребенка из-за гормональных препаратов начинается ожирение, ответили: «Но ведь одышки у нее нет. Будет хуже - приходите, посмотрим еще раз», - передает слова врачей Наталья, добавляя, что, конечно, придет и в очередной раз попытается обжаловать решение медиков.

Почему девочке отказали в инвалидности, непонятно. Фото: личный архив.

ЗВОНОК ВРАЧАМ

«Мама может обжаловать решение»

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил в Бюро медико-социальной экспертизы № 8, где как раз девочке отказали в получении инвалидности, чтобы понять, почему это произошло.

- Мы не будем обсуждать с вами состояние ребенка: вы не являетесь его законным представителем. Мама, если хочет, пусть попробует обжаловать решение врачей. Мы снова соберем комиссию, - ответила женщина в приемной МСЭ.