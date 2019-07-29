«Гвардейцы» пресекли множественные правонарушения

26 июля в торговом центре «Гигант», расположенном на проезде Энергетиков, мужчина, не оплачивая, пронес мимо кассы две автомобильные лампочки общей стоимостью 80 рублей. На место происшествия был вызван экипаж ГБР. Мужчину задержали. После беседы с «гвардейцами» он расплатился за товар.

26 июля группу быстрого реагирования вызвали в хостел, расположенный на улице Державина. Персонал не мог получить от очень пьяного посетителя деньги за испорченное в гостинице имущество. Бойцы группы быстрого реагирования, обнаружив, что мужчина невменяем, вызвали сотрудников полиции, и нарушитель был задержан.

26 июля бойцы ГБР «Гвардии» пресекли две драки: одну - возле магазина «Сибирская Пинта» на улице Кропоткина, другую - в пиццерии на улице Дуси Ковальчук.

26 июля охранная сигнализация сработала в кафе «Харакири», расположенном в микрорайоне Горский. Прибывшие на место бойцы ГБР провели осмотр и обнаружили разбитое окно, сломанный замок. Попытку проникновения подтвердила и запись с камер видеонаблюдения. Завершить правонарушение злоумышленнику не позволила оперативно прибывшая ГБР. Информация передана сотрудникам полиции Ленинского района.

27 июля в здании ПАО «Ростелеком» на улице Ленина сработала пожарная сигнализация. Прибывшие к месту вызова ГБР и пожарный расчет установили, что дым в помещении появился из-за работы дизель-генератора, включившегося после аварийного отключения электричества.

28 июля в баре People’s на Вокзальной магистрали нетрезвый посетитель отказался оплатить счет. Был вызван экипаж ГБР. По прибытии «гвардейцев» клиент сразу рассчитался. В тот же день в этом же заведении конфликт произошел между менеджером и посетителем. Последний, получив отказ в обслуживании, начал материться, плеваться и угрожать сотруднице ресторана. Прибывшие бойцы ГБР задержали хулигана и передали его сотрудникам полиции.