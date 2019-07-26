В обществе бытует мнение, что нет никакой депрессии, а есть мода на нее. На самом деле, эта болезнь может отравить жизнь, довести до суицида. Она требует тщательного медикаментозного лечения, но многим кажется, что достаточно шопинга и путешествий. Охи, ахи и томные вздохи – все больше людей впадают в грусть и печаль, многие всю жизнь в себе таят душевную неустроенность, живут, словно в клетке, самое жуткое: невозможно нельзя предсказать, когда эта бомба замедленного действия бабахнет.

Оказывается, происходящему есть абсолютно разумное и, главное, простое объяснение. Протоиерей Андрей Федоров смотрит в суть проблемы и предлагает свои методы лечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722548" frameborder="0"></iframe> Депрессия: почему так много современных людей ей подвержены?.

В нашем совместном с Новосибирской Митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы касаемся вопросов житейских, семейных, христианских, тех, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».