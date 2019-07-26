2019-07-26T19:24:27+03:00
Общество

Депрессия: почему так много современных людей ей подвержены?

Протоиерей Андрей Федоров рассказывает, в чем на самом деле корень зла и как не впадать в уныние
Ульяна ДЖАНКОВА
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Не впадать в уныние поможет вера.Не впадать в уныние поможет вера.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В обществе бытует мнение, что нет никакой депрессии, а есть мода на нее. На самом деле, эта болезнь может отравить жизнь, довести до суицида. Она требует тщательного медикаментозного лечения, но многим кажется, что достаточно шопинга и путешествий. Охи, ахи и томные вздохи – все больше людей впадают в грусть и печаль, многие всю жизнь в себе таят душевную неустроенность, живут, словно в клетке, самое жуткое: невозможно нельзя предсказать, когда эта бомба замедленного действия бабахнет.

Оказывается, происходящему есть абсолютно разумное и, главное, простое объяснение. Протоиерей Андрей Федоров смотрит в суть проблемы и предлагает свои методы лечения.

Депрессия: почему так много современных людей ей подвержены?.

В нашем совместном с Новосибирской Митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы касаемся вопросов житейских, семейных, христианских, тех, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

«Православная инициатива 2018-2019».

«Православная инициатива 2018-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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