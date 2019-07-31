2019-07-26T09:03:20+03:00
Общество

В ногу со временем

АО «РЭС» автоматизирует учет электроэнергии в Новосибирской области
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Установка приборов учета позволяет полностью автоматизировать сбор данных с приборов учета без участия абонента и снижает вероятность воздействия на счетчик со стороны недобросовестных потребителей.Установка приборов учета позволяет полностью автоматизировать сбор данных с приборов учета без участия абонента и снижает вероятность воздействия на счетчик со стороны недобросовестных потребителей.
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В последние годы достаточно активно обсуждаются вопросы цифровизации экономики. Особую актуальность этот тренд имеет в электроэнергетике. Соответствующий закон, направленный на развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии, был подписан Президентом РФ в конце 2018 года.

В рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии АО «РЭС» ведет активную работу по организации интеллектуальных измерительных систем учета на всех уровнях напряжения, начиная от высоковольтных подстанций 110/220 кВ и заканчивая трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ, от которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей (населения).

Ключевым направлением является внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей.

Ключевым направлением является внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей.

Ключевым направлением данной работы является внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей (АИИС КУЭ БП). Установка приборов учета, входящих в АИИС КУЭ БП, осуществляется на границе балансовой принадлежности (как правило, на опоре линии электропередачи), что позволяет полностью автоматизировать сбор данных с приборов учета без участия абонента и снижает вероятность воздействия на счетчик со стороны недобросовестных потребителей.

В 2018 году силами акционерного общества в рамках организации АИИС КУЭ БП были установлены 1862 точки учета, а на 2019 год запланировано еще 1734. Кроме того, будет установлено 509 измерительных комплексов в качестве технического учета на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС».

Использование современных автоматизированных систем позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом, а также оперативно осуществлять локализацию повреждений. Но все же одним из основных преимуществ АИИС КУЭ БП является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей и исключать незаконное потребление электрической энергии.

Массовая установка интеллектуальных приборов учета позволит максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит, и снизить нагрузку на электрические сети.

Массовая установка интеллектуальных приборов учета позволит максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит, и снизить нагрузку на электрические сети.

Развитие интеллектуальных комплексов учета позволяет определять зоны повышенных потерь. Только в 2018 году в Новосибирской области и областном центре благодаря внедрению подобных комплексов было выявлено 1292 факта неучтенного потребления электроэнергии на 31,8 миллиона кВт*ч.

В целом, массовая установка интеллектуальных приборов учета позволит максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит, и снизить нагрузку на электрические сети. Тем самым внедрение автоматизированных интеллектуальных систем учета электрической энергии направлено на выполнение главной задачи АО «РЭС» - обеспечение надежного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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