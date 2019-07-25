2019-07-25T19:10:09+03:00
Общество

«Взяла и не раскаиваюсь!»: взбесившийся банкомат выдал многодетной матери 26 тысяч вместо 400 рублей

27-летней жительнице Новосибирска грозил уголовный срок, но банк на суде ее простил
Татьяна СОЛОВОВА
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Тоня трижды ходила к сломанному банкомату. Фото: соцсети.Тоня трижды ходила к сломанному банкомату. Фото: соцсети.
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Многодетной маме из Новосибирска Антонине (имя изменено. - Прим. ред.) 27 лет: на руках трое маленьких детей, живет семья совсем небогато. Она - домохозяйка, муж - разнорабочий. В кошельке зачастую шаром покати. Вот и 26 февраля, когда Тоня в очередной раз пошла к банкомату, на карте у нее было всего 400 рублей.

- Думала, сейчас сниму последние деньги и куплю детям еды, - рассказала КП-Новосибирск молодая женщина.

Когда банкомат отсчитал купюры, Тоня ахнула: вместо соток в ее руках оказались четыре пятисотки. Считай, 1600 рублей из воздуха сделала. Материнский капитал от судьбы!

- Конечно, я поняла, что банкомат сломался, - не отрицает Тоня. - Но ведь банки имеют право нас обманывать, а мы что, дураки? Если выдал - то выдал. Это, значит, проблемы банка.

На этих самых «проблемах банка» многодетная мама неплохо подзаработала. Сообразив, что к чему, она в том же банкомате закинула себе на карточку денег и начала снимать все по той же схеме: просит 400 рублей - получает 2000 рублей. В итоге набежало сверху 6400 рублей.

Через два часа Тоня, будто игроман, вернулась к банкомату снова. Оглянулась - никого нет - и провернула схему еще раз - и унесла 12800 «лишних» рублей. И еще раз - забрала 6400 рублей. В итоге из воздуха сибирячка сделала 25,6 тысячи рублей.

- Я на эти деньги детям одежду и еду покупала, - оправдывается Тоня. - Ни копейки на себя не потратила!

Примерно это же Тоня рассказывала в полиции, куда ее вызвали через несколько дней.

- Мне даже из банка не позвонили - сразу написали заявление, что их обокрали, бедных-несчастных, - говорит девушка. - И не только на меня: другие люди так же, как и я, воспользовались поломкой банкомата. Много народу в итоге получили деньги.

Общий ущерб банка правоохранители не подсчитывали: говорят, таких «разбогатевших» сибиряков набралось немало. По факту поступка Тони завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до двух лет лишения свободы. Но за решетку, разумеется, многодетная мама не попала: она возместила банку ущерб, и этой историей занялся мировой суд.

- Дело было прекращено за примирением сторон, - прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Раскаивается ли в своем поступке сама Тоня? Нет! Говорит:

- Взяла и не раскаиваюсь! Как они сдирают с нас деньги, воруют - так ничего! Сами накосячили, а другие должны рассчитываться!

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Взбесившийся» банкомат устроил аттракцион невиданной щедрости в Красноярске

Шесть лет назад повезло посетителям торгового центра: там неисправный банкомат выдавал 500-рублевые купюры (а со счета при этом списывались именно сотни). К банкомату, разумеется, тут же выстроилась очередь. Самые честные посетители и продавцы тут же звонили в банк, но аппарат в выходные никто не спешил ремонтировать. И только спустя двое суток пятисотки в банкомате закончились, и он стал выдавать обычные суммы.

- Ситуация произошла не по нашей вине, а по вине организации, которая обслуживает данный банкомат – неправильно заправили деньгами, - заявила пресс-секретарь банка в Красноярске Светлана Елисеева (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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