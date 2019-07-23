2019-07-23T05:10:46+03:00
Общество

Новосибирский фехтовальщик-колясочник завоевал две золотые медали

АО «РЭС» поздравляет Александра Логутенко с завоеванием двух золотых медалей на этапах Кубка мира по фехтованию на колясках
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Александр Владимирович Логутенко (второй слева) с наградой.Александр Владимирович Логутенко (второй слева) с наградой.
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С 10 по 15 июля в столице Польши - Варшаве проходил Кубок мира по фехтованию на колясках, в котором принял активное участие титулованный новосибирский спортсмен Александр Логутенко.

Всего за медали съехались побороться спортсмены-колясочники из 34 стран мира. Российские фехтовальщики заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 3 золотые и 10 бронзовых медалей.

Александр Логутенко внес весомый вклад в копилку российской сборной, сумев завоевать 2 золотые медали в боях на рапирах и шпагах в категории С и стать лидером сборной на этапе Кубка мира. По словам спортсмена, ему удалось хорошо подготовиться на сборах, в том числе благодаря финансовой поддержке АО «РЭС».

Александр Логутенко, инвалид 1-й группы (колясочник), является членом команды Новосибирской области и национальной сборной России по паралимпийскому фехтованию, мастер спорта международного класса.

Александр Логутенко, инвалид 1-й группы (колясочник), является членом команды Новосибирской области и национальной сборной России по паралимпийскому фехтованию, мастер спорта международного класса.

Стоит отметить, что электросетевая компания уже не первый год выступает спонсором фехтовальщика-паралимпийца, который неизменно добивается высоких спортивных результатов.

НАША СПРАВКА

Александр Владимирович Логутенко, инвалид 1-й группы (колясочник), является членом команды Новосибирской области и национальной сборной России по паралимпийскому фехтованию, мастер спорта международного класса. Послужной список Александра богат самыми высокими достижениями, наиболее яркие из них: чемпион мира 2016, 2017 годов среди рапиристов категории С; чемпион мира 2015 года по фехтованию на колясках в личных поединках (шпага, рапира); серебряный призер чемпионата Европы 2014 года (шпага); бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года (рапира); чемпион мира 2013 года (шпага, рапира) и другие.

АО «РЭС» поздравляет Александра с яркой заслуженной победой и желает дальнейших спортивных успехов на предстоящем чемпионате мира!

Подробности на сайте Паралимпийского комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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