Фестиваль «Коллаборация – время жить интересно» пройдет в Новосибирске

Спорим, у вас нет фото, где вы держите на голове стол, бежите по канату или взлетаете с воздушным шаром? Приходите на фестиваль «Коллаборация» и все получится!

Коллаборация – фестиваль городской культуры, погружение в творческие флюиды, ритмичную музыку, мир счастливых людей, вкусной еды, смелых экспериментов и мастер-классов. Идеальное место встреч, общения и неповторимый шарм Новосибирска!

Организаторы обещают множество событийных площадок и активностей. Каждая из тематических площадок самобытна, это своего рода «фестиваль в фестивале».

Фишкой «Коллаборации» станет квест для всех желающих попробовать себя в роли блоггеров. Регистрация уже началась. Лучшие видео истории будут транслировать в течение дня на большом экране на сцене фестиваля. Опытные блоггеры проведут мастер-классы и раздадут интересные задания. Победители получат призы от компании МТС и приглашение на закрытую вечеринку организаторов по итогам «Коллаборации».

На площадке развернут свое шоу косплееры - GameMarket&Geek Summer Fest. HandMadeMarket соберет более 150 дизайнеров и мастеров со всей Сибири. На гостей «Коллаборации» произведет впечатление масштабная площадка производителей продуктов питания - Food&DrinkMarket. Здесь можно будет продегустировать и купить продукцию компаний со всей Сибири под зонтичными брендами «Сделано у нас» и «Алтайские продукты.+100 к здоровью»RestoMarket– коллаборация ресторанов и уличной еды также порадуют вкусовые рецепторы гостей мероприятия.

Отлично повеселиться с друзьями, сделать крутые фото для соц.сетей и просто поднять себе настроение можно будет в оригинальной фотозоне ТНТ «Красная комната. Импровизация».

На большой сцене фестиваля за два дня выступят известные и начинающие музыканты.

Sport& ЗОЖ- этим темам полностью будет посвящена вся программа второго дня. Семейные старты на призы от партнеров. Рекорд «Планки» города Новосибирска. Презентация спортивных сообществ города. Маркет товаров для ЗОЖ. Турнир по фитнесу: йога, зумба, латина и многое другое.

Для детей и их родителей организаторы подготовили сюрприз -остров приключений– пространство игры и детских мастер-классов. Здесь изобретательный Робинзон учит экологичному подходу и делится лайфхаками, а добрые и веселые пираты проводят заезды на самокатах, роликах и велосипедах.

Для мам и малышей мягкая игровая зона и консультации специалистов.

«Мы создаем пространство, где самый разные по интересам люди могут собраться вместе: есть здоровую и полезную еду, пить вкусные напитки, играть, танцевать, петь, мастерить, учиться, создавать и наслаждаться прекрасными вещами, которые может предложить жизнь», - вдохновляет организатор события Анна Белых.

Место проведения:«Михайловская Набережная»

Даты проведения: 27.07.2019 г – 28.07.2019 г.

Время проведения: с 10.00 до 20.00; 2 дня

Вход свободный.

Руководитель проекта «Коллаборация»

Белых Анна, тел: +7 913 025-87-27

По вопросам сотрудничества

Мартемьянова Иветта, тел: +7 913 455-54-75

Социальные сети фестиваля:

https://vk.com/collaboration_nsk

https://www.instagram.com/collaboration_nsk/

https://ok.ru/group/55103339823313

https://web.facebook.com/collaboration.nsk/