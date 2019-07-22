Парк, открытый для всех!

ЭПМ-НовЭЗ и администрация Линево планируют направить проект развития парка Линево в правительство Новосибирской области для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о парке, который прилегает к территории культурно-оздоровительного комплекса АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод». Парк был недавно открыт после реконструкции.

Парк открывали глава администрации р. п. Линево Яков Ландайс и управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук.

- Создавая проект парка, мы понимали, что футбольное поле, теннисный корт и другие спортивные площадки будут востребованы и сотрудниками НовЭЗа, и жителями Линево. Мы руководствовались идеей, что открытый для всех парк обязательно должен быть оснащен и местами для семейного отдыха, - рассказал глава администрации р. п. Линево Яков Ландайс.

Инициатива строительства парка и спортивных площадок на базе культурно-оздоровительного комплекса ЭПМ-НовЭЗ принадлежит совету молодежи Группы ЭПМ. В проектных разработках парка принимала участие не только молодежь, но и жители Линево.

Теннисный корт.

Функционально парк разделен на три зоны: спортивную, культурно-оздоровительную и прогулочную. Подобного места для отдыха и занятий спортом в Линево не было никогда. Теннисный корт, мини-футбольное поле, тренажеры, парковая аллея, сцена для проведения массовых мероприятий, а в планах - зона для семейного отдыха с местами для кемпинга и барбекю. Здесь же начинается лыжероллерная трасса длиной 2180 метров. В культурно-оздоровительном комплексе можно взять напрокат велосипед или роликовые коньки.

- Парк будет развиваться, - подчеркнул на торжественной церемонии открытия управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук. - Нам предстоит приложить большие усилия, чтобы озеленить парк, превратить его в красивую, ухоженную зону, в которой приятно проводить время с семьей и заниматься спортом».

Футбольная площадка.

На лыжероллерной трассе и игровых площадках будут тренироваться воспитанники спортивных секций Линево. Комплекс тренажеров предполагает разные виды нагрузок и подходит для посетителей всех возрастов.

- В парке запланирован большой ландшафтный проект, - отметила заведующая культурно-оздоровительным комплексом ЭПМ-НовЭЗ Екатерина Елкова. - К осени здесь появится множество декоративных кустарников, и парковые аллеи заметно преобразятся.

Открытие парка превратилось в яркий и веселый праздник.

Первый этап строительства парка практически завершен. Приступить к работам по второму этапу планируется начать уже в 2020 году. По совместной инициативе ЭПМ-НовЭЗ и администрации Линево проект развития парка будет направлен в правительство Новосибирской области для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». В случае одобрения проекта средства на развитие парка будут выделены из федерального бюджета.