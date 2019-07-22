2019-07-22T09:47:44+03:00
Общество

Парк, открытый для всех!

ЭПМ-НовЭЗ и администрация Линево направят проект развития парка Линево в правительство НСО для включения в программу «Формирование комфортной городской среды»
Поделиться:
Функционально парк разделен на три зоны: спортивную, культурно-оздоровительную и прогулочную.Функционально парк разделен на три зоны: спортивную, культурно-оздоровительную и прогулочную.
Изменить размер текста:

ЭПМ-НовЭЗ и администрация Линево планируют направить проект развития парка Линево в правительство Новосибирской области для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о парке, который прилегает к территории культурно-оздоровительного комплекса АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод». Парк был недавно открыт после реконструкции.

Парк открывали глава администрации р. п. Линево Яков Ландайс и управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук.

Парк открывали глава администрации р. п. Линево Яков Ландайс и управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук.

- Создавая проект парка, мы понимали, что футбольное поле, теннисный корт и другие спортивные площадки будут востребованы и сотрудниками НовЭЗа, и жителями Линево. Мы руководствовались идеей, что открытый для всех парк обязательно должен быть оснащен и местами для семейного отдыха, - рассказал глава администрации р. п. Линево Яков Ландайс.

Инициатива строительства парка и спортивных площадок на базе культурно-оздоровительного комплекса ЭПМ-НовЭЗ принадлежит совету молодежи Группы ЭПМ. В проектных разработках парка принимала участие не только молодежь, но и жители Линево.

Теннисный корт.

Теннисный корт.

Функционально парк разделен на три зоны: спортивную, культурно-оздоровительную и прогулочную. Подобного места для отдыха и занятий спортом в Линево не было никогда. Теннисный корт, мини-футбольное поле, тренажеры, парковая аллея, сцена для проведения массовых мероприятий, а в планах - зона для семейного отдыха с местами для кемпинга и барбекю. Здесь же начинается лыжероллерная трасса длиной 2180 метров. В культурно-оздоровительном комплексе можно взять напрокат велосипед или роликовые коньки.

- Парк будет развиваться, - подчеркнул на торжественной церемонии открытия управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук. - Нам предстоит приложить большие усилия, чтобы озеленить парк, превратить его в красивую, ухоженную зону, в которой приятно проводить время с семьей и заниматься спортом».

Футбольная площадка.

Футбольная площадка.

На лыжероллерной трассе и игровых площадках будут тренироваться воспитанники спортивных секций Линево. Комплекс тренажеров предполагает разные виды нагрузок и подходит для посетителей всех возрастов.

- В парке запланирован большой ландшафтный проект, - отметила заведующая культурно-оздоровительным комплексом ЭПМ-НовЭЗ Екатерина Елкова. - К осени здесь появится множество декоративных кустарников, и парковые аллеи заметно преобразятся.

Открытие парка превратилось в яркий и веселый праздник.

Открытие парка превратилось в яркий и веселый праздник.

Первый этап строительства парка практически завершен. Приступить к работам по второму этапу планируется начать уже в 2020 году. По совместной инициативе ЭПМ-НовЭЗ и администрации Линево проект развития парка будет направлен в правительство Новосибирской области для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». В случае одобрения проекта средства на развитие парка будут выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пугающе красиво: сибирячка сняла невероятный заход «красного» солнца
Электрички задерживаются: в Новосибирске на путях сломался поезд
Когда резко стало жарко: сибирячка подразнила соцсети танцем в пальто и шортах
Гвардейцев поблагодарили за спасенное имущество
Был в гостях у мамы: новосибирец пропал по пути домой
«Деревья помечены красными крестами»: многолетние березы срубили возле «Толмачево»
«Никакой ринопластики, даже не думайте»: Пелагея опровергла слухи об операции на носу
«Брови кривые, локоны распались»: визажист сделала сибирячке ужасный свадебный макияж
«Перепутала педали»: женщина на «Мазде» сбила прохожего возле торгового центра
Новосибирские подростки-патриоты стали самыми меткими в России
Погода на день в Новосибирске: 22 июля будет пасмурно и тепло
«Разбудили поляну!»: новосибирская группа выступила на «Нашествии»
Сибиряки вышли на пикет, чтобы спасти директора школы от увольнения
Крепко застрял: в аэропорту Толмачево автобус провалился в яму
«Вот это ноги шикарные!»: звезда тверка показала танец со шпагатом
Докатились до Новосибирска: влюбленная пара сибиряков едет на велосипедах до Грузии
Даже солнца не видно: Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске
Там стоять страшно: новосибирцев напугала качающаяся остановка
Похожа на гигантскую медузу: новосибирцы делятся необычными фото ракеты, запущенной с Байконура
Под Новосибирском «Тойота» врезалась в лося: пострадал ребенок