2019-07-18T05:56:22+03:00
Экономика

Жизнь «Верное решение»!

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
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Вложение в надежную инвестиционную стратегию «Золотодобывающие компании» позволило клиентам получить ощутимый дополнительный доход.Вложение в надежную инвестиционную стратегию «Золотодобывающие компании» позволило клиентам получить ощутимый дополнительный доход.
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Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в июле 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону, размер которого составил 10,07% и 11,59% по полисам в рублях и 4% и 8,1% по полисам в долларах США. Размер купона зависит от объема инвестированных средств.

Вложение в надежную инвестиционную стратегию «Золотодобывающие компании» с возможностью получения ежегодного купона позволило клиентам получить ощутимый дополнительный доход выше, чем средневзвешенная ставка по депозитам, не дожидаясь окончания действия полиса.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» - это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Золотодобывающие компании».

Стратегия «Золотодобывающие компании» подразумевает вложение в акции крупнейших предприятий золотодобывающего сектора. Корзина включает в себя 6 акций ведущих компаний и дает возможность получения ежегодного купона, если акции не упали ниже 100%.

Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти» - не выплаченные по причине недостижения акциями порога роста купоны начисляются, но не выплачиваются, а резервируются, и затем выплачиваются - в случае выполнения необходимого условия в будущем.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

НАША СПРАВКА

Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования. Программа предлагается партнером Банка - АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsib-life.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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