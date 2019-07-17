Хочешь в отпуск?

Цены туров указаны на момент публикации. Переходите по активной ссылке понравившегося курорта и узнайте актуальные цены. Стоимость может снижаться ближе к датам вылета - успейте забронировать тур по самой низкой цене.

ОТДЫХ В ТУРЦИИ

Турция - это система «Все включено». Сочетание моря, солнца, большого количества пляжей, исторических памятников и развлечений не оставит туристов равнодушными. Здесь каждый найдет что-то особенное и захочет вернуться сюда снова!

• Кемер, вылет 26.08 на 9 ночей, Melodi Hotel (ex. Asel Hotel) 3*,

от 39 000 руб./чел.

• Алания, вылет 24.08 на 10 ночей, Primera Suite 3*,

от 50 000 руб./ чел.

• Алания, вылет 21.08 на 9 ночей, Meryan 5*,

от 65 000 руб./ чел.

• Сиде, вылет 23.08 на 9 ночей, Seher Sun Palace Resort & Spa 5*,

от 68 000 руб./ чел.

• Кемер, вылет 26.08 на 9 ночей, L'Oceanica Beach Resort 5*,

от 67 000 руб./ чел.

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ОТДЫХ В ГРЕЦИИ

Греция - страна для тех, кто хочет окунуться в античную культуру, погулять по старинным улицам Афин, увидеть скальные монастыри, позагорать на живописных пляжах, наслаждаясь шумом прибоя.

• Крит, Ираклион, вылет 27.08 на 9 ночей, Aglaia Studio & Apartment 2*,

от 46 000 руб./ чел.

• Крит, Ираклион, вылет 28.08 на 9 ночей, Erla Appartments 3*,

от 49 000 руб./ чел.

• Крит, Ираклион, вылет 27.08 на 9 ночей, Antinoos 2*,

от 48 000 руб./ чел.

• Крит, Ираклион, вылет 27.08 на 9 ночей, Nikos Hotel Malia 2*,

от 46 000 руб./ чел.

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ОТДЫХ НА КИПРЕ

Кипр - это белоснежный песок, голубое море и ласковый бриз. Отдых на курорте подойдет тем, кто хочет спокойно провести отпуск, наслаждаясь природной красотой.

• Лимассол, вылет 22.07 на 10 ночей, Marios Traditional House 2*,

от 44 000 руб./ чел.

• Протарас, вылет 18.07 на 6 ночей, Toxotis Apts 3*,

от 38 000 руб./ чел.

• Пафос, вылет 28.07 на 10 ночей, Eleni Holiday Village 4*,

от 74 000 руб./ чел.

• Пафос, вылет 22.07 на 10 ночей, Stephanos Hotel Apartment 3*,

от 49 000 руб./ чел.

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ОТДЫХ В КРЫМУ

Крым - самый популярный отечественный курорт, оснащенный туристической инфраструктурой. Подойдет для совмещения пляжного отдыха и прогулок по паркам, заповедникам и достопримечательностям.

• Крым, вылет 23.07 на 7 ночей, «Дядька Черномор» 1*,

от 32 000 руб./ чел.

• Крым, вылет 23.07 на 7 ночей, «Юбилейная» 2*,

от 36 000 руб./ чел.

• Крым, вылет 23.07 на 7 ночей, «Крым» пансионат 1*,

от 32 000 руб./ чел.

• Крым, вылет 23.07 на 7 ночей, «Мир» 2*,

от 34 000 руб./ чел.

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Если вы хотите заказать индивидуальную подборку туров, обращайтесь к менеджерам турагентства «Лечу Куда Хочу».

Турагентство «Лечу Куда Хочу» дарит скидку 3% на летние пакетные туры с вылетом до 31 августа 2019 года по промокоду «Хочу в отпуск».

Акция действует только при оплате наличными. При оформлении тура в кредит или рассрочку скидка недействительна.

Акция действует только на пакетные туры, то есть тур включает набор услуг (чартерный авиаперелет, проживание, трансфер, страховка). Оформление визы и топливные сборы (при их наличии) оплачиваются отдельно.

Турагентство «Лечу Куда Хочу»:

ул. Челюскинцев, 18/2, тел. (383) 227-72-72

График работы: понедельник - суббота с 11.00 до 20.00

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