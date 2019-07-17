2019-07-17T13:24:01+03:00
Общество

Вячеслав Стародубцев: Мы - наследники великих традиций

19 июля гала-концертом «Ночь оперетты» НОВАТ завершает 74-й театральный сезон
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Приглашаем всех новосибирцев и гостей сибирской столицы присоединиться к торжеству 19 июля в Театральном сквере (со стороны ул. Депутатской), начало в 14.00.Приглашаем всех новосибирцев и гостей сибирской столицы присоединиться к торжеству 19 июля в Театральном сквере (со стороны ул. Депутатской), начало в 14.00.
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По сложившейся традиции в день закрытия сезона в честь артистов и музыкантов, внесших неоценимый вклад в историю театра, на Театральной аллее высаживаются деревья.

Инициатор создания Театральной аллеи - главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев:

- Мы рады видеть всех друзей нашего театра на церемонии посадки деревьев. Аллея - это живая память о легендарных личностях, в разные годы работавших на сцене новосибирского театра. Для нас большая честь и гордость - служить в этом грандиозном театре, быть наследниками традиций, заложенных великими артистами и музыкантами, которые творили его историю.

19 июля в 14.00 в сквере, который в этом году получил официальное название Театральный, будут посажены деревья в память о деятелях искусства, создававших славу новосибирского театра, - это выдающаяся оперная певица народная артистка СССР Лидия Мясникова, главный дирижер НГАТОиБ заслуженный деятель искусств РФ Алексей Людмилин, солист оперы народный артист РСФСР Владимир Урбанович. Кроме того, Театральную аллею пополнят деревья в честь творцов, создающих новейшую историю театра - музыкального руководителя и главного дирижера НОВАТа Дмитрия Юровского и прима-балерины народной артистки России Анны Жаровой.

Для гостей церемонии в исполнении камерного ансамбля «Музыка для нас» под руководством Натальи Жук прозвучат музыкальные шедевры эпохи барокко.

Приглашаем всех новосибирцев и гостей сибирской столицы присоединиться к торжеству 19 июля в Театральном сквере (со стороны ул. Депутатской), начало в 14.00.

В мероприятиях примут участие главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев, музыкальный руководитель и главный дирижер Дмитрий Юровский, прима-балерина театра народная артистка России Анна Жарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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