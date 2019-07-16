Суперстар: как будут выглядеть известные новосибирцы через десятки лет

Вот уже вторую неделю в «Инстаграме» вместо губок-уточек и припудренных носиков все чаще встречаются морщинистые бабушки, седовласые дедушки с бородавками и волосами в ушах. Подобные портреты мелькают на страничках самых модных блогерш с миллионом подписчиков. Нет, старость не в моде - в моде приложение FaceApp, которое позволяет изменить внешность на фото. За три секунды можно увидеть, каким ты станешь в старости, каким был в юности или посмотреть на себя, родись ты не мальчиком, а девочкой, и наоборот.

Больше всего россиянам нравится смотреть на себя в старости. Они выставляют эти фото на всеобщее обозрение, отмечают друзей, передают эстафету. «Комсомолка» решила последовать за трендом и состарить известных в Новосибирске личностей.

Так, скорее всего, через несколько десятков лет будет выглядеть Пелагея. Фото: Оксана ЕМЕЛЬЯНОВА.

Некоторые звезды родом из нашего города сами уже опробовали приложение и выставили результат на всеобщее обозрение. Мы взяли другие снимки, где старость на лице прорисована более ярко. И все же заметно, что некоторых людей фоторобот почему-то щадит. К примеру, Пелагея даже в 75 остается такой же «зажигалкой». Интересно, бабушка Пелагея и в конце 60-х этого столетия будет сидеть в жюри шоу «Голос»?

Известный рэпер Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy

Рэпер Элджей, на которого то и дело нападают общественники за его непотребные тексты, в старости, судя по фото, позиций своих не сдаст. Кстати, морщины на лице с бельмами на обоих глазах добавляют образу еще больше чертовщины.

Актер Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Актер Павел Прилучный на черно-белом снимке мог быть не узнан, если бы не этот фирменный взгляд «мажора». Актер ранее играл в «Глобусе», потом переехал в Москву и обрел дикую популярность после сериалов «Закрытая школа» и «Мажор». С возрастом красавцу-ловеласу будут все чаще предлагать роли прожженных жизнью, видавших виды мужиков и одиноких морских волков.

Олимпийский призер Михаил Алоян.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Лицо именитого боксера покрылось морщинами, взгляд немного потускнел. Но мы уверены: Миша и в свои 70 с хвостиком сможет отправить в нокаут. Напомним, этот спортсмен - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне.

Олимпийский чемпион Александр Карелин.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Трехкратный победитель Олимпийских игр - 1988, 1992 и 1996 годов - в категории до 130 килограммов Сан Саныч морщин на лице практически не замечает. «Что изменилось?» - спросят некоторые. «Почти ничего», - ответим мы.

Мэр Анатолий Локоть.Фото: Андрей КОПАЛОВ

На этом снимке мэр Анатолий Локоть, он с улыбкой смотрит в сторону Академгородка-2. Также по взгляду можно прочитать: нынешний мэр по-доброму посмеивается над потомками, которые думают, где построить в Новосибирске 15-й мост. Анатолий Локоть приходит с газетой на новосибирскую набережную в 8 часов утра и караулит правнуков, которые играют рядом на площадке.

Глава департамента культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бабушка Аня, кстати, подобные посиделки в парках в своих 75 не приемлет. Она продолжает ходить на «Монстрации», состоит в активе ветеранов сотрудников мэрии, как и прежде, главный энтузиаст и экспериментатор. Это с ее подачи в 2047 году в городе ввели бесплатный проезд для дам в цветочных шляпках.

Глава Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев даже на 91-м году может спеть гимн России, хоть ночью его разбуди! Ему нравится прогуливаться по левобережью в парке возле Ледового дворца спорта, который построили несколько десятилетий назад. Дмитрий Владимирович любит повторять своим внукам:

- Вот посмотрите, какие тут сосны. А могли бы высоток понастроить.

«Комсомолка» просит героев материала не обижаться на фотографии и ремарки. Мы готовили этот «фотоальбом» с чувством большого уважения. В том числе к старости.