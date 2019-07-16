2019-07-16T11:00:09+03:00
Общество

Недобросовестным потребителям электроэнергии предъявили к уплате более 72 миллионов рублей

За 5 месяцев 2019 года было оформлено 1632 акта о неучтенном потреблении электрической энергии суммарным объемом около 21 миллиона кВт*ч
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По каждому нарушению составляются акты, на основании которых производится расчет объема неучтенной электроэнергии.По каждому нарушению составляются акты, на основании которых производится расчет объема неучтенной электроэнергии.
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Акционерное общество «Региональные электрические сети» продолжает активную реализацию долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии на территории Новосибирской области. Как показывает практика, основной причиной этих потерь является хищение электроэнергии, осуществляемое недобросовестными потребителями.

Предприимчивые граждане стараются уйти от исполнения обязательств по оплате используемой электроэнергии путем вмешательства в работу и нарушения целостности приборов учета и пломб, незаконного (самовольного) подключения к электрическим сетям при отсутствии надлежащего технологического присоединения, а также иными способами. Подобные факты незаконного потребления электроэнергии специалисты регулярно выявляют в ходе систематических рейдов, проводимых совместными усилиями АО «РЭС» и АО «Новосибирскэнергосбыт». По каждому нарушению составляются акты, на основании которых производится расчет объема неучтенной электроэнергии.

Благодаря усилиям АО «РЭС» в деле борьбы с незаконным потреблением электроэнергии прослеживается устойчивая тенденция к сокращению объемов хищений.

Благодаря усилиям АО «РЭС» в деле борьбы с незаконным потреблением электроэнергии прослеживается устойчивая тенденция к сокращению объемов хищений.

За 5 месяцев 2019 года было оформлено 1632 акта о неучтенном потреблении электрической энергии суммарным объемом около 21 миллиона кВт*ч, что в стоимостном эквиваленте составляет более 72 миллионов рублей.

Важно помнить, что недобросовестным потребителям помимо возмещения стоимости неучтенной электроэнергии грозит наложение административного штрафа согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. К тому же с 9 июня 2019 года вступили в законную силу изменения к данной статье, в соответствии с которыми значительно увеличены суммы штрафов за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов.

В итоге нарушители выплатят не только стоимость неучтенного потребления электроэнергии, но и штрафы. А суммарные затраты могут оказаться в десятки раз выше, чем полученная сомнительная экономия!

При этом стоит отметить, что благодаря усилиям АО «РЭС» в деле борьбы с незаконным потреблением электроэнергии прослеживается устойчивая тенденция к сокращению объемов хищений. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество нарушений потребления, зафиксированных в сетях АО «РЭС», снизилось на 43%, а объем незаконного потребления - на 32%.

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Такая динамика наблюдается на фоне снижения общего уровня потерь электроэнергии в регионе, что говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых акционерным обществом в рамках комплексной программы.

Поэтому АО «РЭС» непременно продолжит всестороннюю реализацию комплексной программы, направленной на борьбу с хищениями электроэнергии, и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность и сообщить об известных фактах незаконного потребления любым удобным способом:

• позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправьте простое текстовое или фото-, видеосообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

Видеоролики о последствиях вмешательства в работу систем учета электроэнергии и самовольного подключения к электрическим сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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