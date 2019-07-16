Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 10 июля по 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой «Мир» Банка УРАЛСИБ. Для участия операции по карте в акции сумма покупки должна составлять не менее 600 рублей.

Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн рублей. Всего предусмотрена выплата 159 денежных призов.

Три победителя акции получат главный приз – по 100 тысяч рублей. Кроме того, каждую неделю будут разыгрываться 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей на счет карты «Мир» Банка УРАЛСИБ, а также 1 тысяча рублей на счет мобильного телефона.

Акция проводится с 10 июля по 31 октября 2019 года включительно:

• Период проведения транзакций в рамках акции установлен с 10 июля по 6 октября 2019 года и разделен на 13 временных периодов.

• Период вручения призов - с 24 июля по 31 октября 2019 года.

В рамках акции не учитывается ряд операций по карте «Мир», в их числе: получение наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплата дорожных чеков, лотерейных билетов, ставок в игорных заведениях, а также услуг ЖКХ, мобильной связи и услуг провайдеров, пополнение счета карты «Мир» и электронного кошелька, переводы на сторонние банковские карты и счета. Кроме того, не учитываются более 5 операций, совершенных в одной торговой точке, и более 5 покупок в минуту.

Получить подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения.и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57.